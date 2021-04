La donna che visse due volte/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock

La donna che visse due volte (Vertigo) andrà in onda oggi, venerdì 16 aprile, su Rete 4 alle ore 16.05. Diretto da Alfred Hitchcock nel 1958, nel 2012, stando al sondaggio di Sight and Sound svolto per il British Film Institute, Vertigo ha scalzato Quarto potere di Orson Welles, occupando il primo posto come migliore film di sempre. Alfred Hitchcock, il cosiddetto maestro del brivido, è stato un regista e produttore cinematografico britannico, considerato come una delle personalità più importanti della storia del cinema.

La sua produzione si divide in due differenti fasi: il periodo britannico, dal 1925 al 1940, nel quale gira ventritré film e quello statunitense, dal 1940 al 1976, dove si cimenta in oltre trenta film, fra i quali si ricordano i più noti, come Io ti salverò (1945), Notorious – L’amante perduta (1946), Psyco (1960), Nodo alla gola (1948) e Gli uccelli (1963). La donna che visse due volte è tratto dal romanzo omonimo del 1954, mentre la sceneggiatura è curata da Alec Coppel e Samuel A. Taylor. Le musiche sono composte da Bernard Herrmann, compositore e direttore d’orchestra statunitense. È considerato uno dei migliori compositori di soundtrack nella storia cinematografica; infatti, ha lavorato con registi come Orson Welles, François Truffaut, Brian De Palma e Martin Scorsese.

La donna che visse due volte, la trama del film

La donna che visse due volte ha per protagonista John Ferguson (James Stewart), avvocato e poliziotto che soffre di acrofobia. Nel corso di un inseguimento sui tetti dei grattacieli di San Francisco, la situazione si complica: lui si ritrova aggrappato a una grondaia, sospeso nel vuoto mentre il collega precipita. John tenta di aiutarlo, ma senza successo e, dopo questo episodio, si dimette dalla polizia. Gavin Elster (Tom Helmore), un vecchio compagno di scuola di John, è diventato un importante uomo d’affari e gli chiede di diventare la guardia del corpo della moglie Madeleine (Kim Novak), convinta di essere come la bisnonna materna, Carlotta Valdés, morta suicida a soli ventisei anni poiché abbandonata dall’amante e privata della figlia.

Madeleine ha la stessa età della bisnonna. John, dopo una retincenza iniziale, accetta, colpito dalla misteriosa bellezza della donna. L’ex-poliziotto comincia a pedinarla: Madeleine va dal fioraio, poi al cimitero in visita alla tomba di Carlotta, prosegue con il museo, dove si sofferma davanti al ritratto dell’ava che le somiglia molto. Nel pomeriggio si reca presso l’antica dimora della famiglia, trasformata in hotel, dove si è riservata una stanza. Alla fine passeggia sulle sponde del Golden Gate e si getta nelle acque della baia. John, che ormai se n’è innamorato, la salva e la porta nel suo appartamento perché si riprenda. Appena si sveglia John le offre il suo aiuto e scopre che anche Madeline si è innamorata di lui. Come andrà a finire?



