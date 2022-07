La donna del west/ Su Rete 4 il film con Doris Day e George Kennedy

La donna del west, film di Rete 4 diretto da Andrew.V. McLaglen

La donna del west è un mix perfetto tra il genere western e la commedia del 1967 e va in onda su Rete4 il 19 luglio alle 16,45. La regia è affidata a Andrew.V. McLaglen, mentre gli interpreti principali sono: Doris Day, George Kennedy, Peter Graves, William Talmann, Andy Devine e Audrey Christie. Il regista del film, Andrew V. McLaglen è figlio d’arte, in quanto il papà fu un grande attore inglese, Victor V. McLaglen, vincitore anche di un premio Oscar.

La sua carriera ha inizio come aiuto regista per poi proseguire in televisione grazie alla direzione di tante serie. Al cinema ha diretto numerose pellicole western, di guerra e d’azione, tra le quali I 4 dell’Oca selvaggia e L’Oca selvaggia colpisce ancora. Doris Day è stata una famosa attrice e cantante americana alla quale fu affidato il nomignolo di fidanzatina d’America. Ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali un Grammy Award e un Golden Globe. Peter Graves è noto soprattutto per l’interpretazione del padre adottivo di Joey nella famosa serie televisiva Furia. Il film La donna del West, non è stato accolto positivamente dalla critica, in quanto giudicato poco credibile e privo di ritmo.

La donna del west, la trama

La narrazione de La donna del west è incentrata sulla vita di Josie, una giovane donna, rimasta vedova troppo presto, che deve fare di tutto per riuscire a provvedere a sè e a suo figlio. In seguito ad una esperienza negativa come cameriera presso un saloon, decide di cambiare totalmente le sue prospettive e comincia ad allevare un gregge di pecore. L’idea è scaturita dal fatto di aver ricevuto un appezzamento di terreno dal suo defunto marito e così comprende che è giunto il momento di mettersi alla prova.

Purtroppo però, deve fare i conti con i pregiudizi e il maschilismo che caratterizzano i suoi vicini, infatti, gli allevatori della zona circostante cercano in tutti i modi di ostacolarla. Ma la donna è forte e testarda e non cede alle cattiverie e intimidazioni, tutt’altro, cerca nelle altre donne del luogo delle alleate.

Mentre tanti uomini si arrendono di fronte alla ferrea volontà di Josie, solo un vaccaio di nome Arch Ogden, si incattivisce sempre di più al pensiero di non riuscire ad utilizzare il terreno. La sua ira è maggiorata dal fatto che non accetta l’idea che sia una donna a svolgere quel mestiere e così arriva al punto di bruciarle il granaio e di tentare di uccidere chi la difende. La notizia fa il giro della nazione e sconvolge il paese in cui abitano, Josie, invece, diventa la promotrice di un piccolo movimento femminista.











