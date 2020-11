La donna del west/ Su Rete 4 il film con Doris Day (oggi, 29 novembre 2020)

La donna del west va in onda oggi, domenica 29 novembre, su Rete 4 alle ore 16.30. Tra il western e la commedia, la pellicola del 1968 è diretta da Andrew V. McLaglen, regista britannico, attivo sia in televisione sia al cinema, dove ha diretto soprattutto film western, di guerra e d’avventura. Le musiche sono composte da Frank Denny De Vol, compositore statunitense di colonne sonore cinematografiche che, nel corso della carriera, ha ricevuto diverse nomination agli Oscar.

La donna del west, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La donna del west. Josie Minick (Doris Day) è una giovane donna del Wyoming che, rimasta vedova molto presto, deve mantenere se stessa e un figlio. Lavora prima come cameriera in un saloon, ma non trovandosi bene, Josie si cimenta nell’allevamento di un gregge di pecore. Il defunto marito le ha infatti lasciato un appezzamento di terreno con una malridotta fazenda che decide di risistemare.

Ben presto però deve fare i conti con i pregiudizi di un mondo (anche lavorativo) prettamente maschile: gli allevatori di bestiame cercano infatti di dissuaderla in tutti i modi. Tuttavia lei non cede e si fa forza ricercando l’alleanza delle altre donne del luogo. Sembra che i compaesanei l’abbiano finalmente accettata, quando Arch Ogden (George Kennedy) ordine ai suoi scagnozzi di sterminare il gregge di Josie. Come andrà a finire?



© RIPRODUZIONE RISERVATA