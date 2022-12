LA DONNA SCIMMIA/ Il simbolo del grottesco di Marco Ferreri

La donna scimmia è uno dei film più belli della meravigliosa filmografia di Marco Ferreri. Il regista meneghino è stato e continua a rappresentare un punto di riferimento per i cineasti italiani e questa opera – per la prima volta in versione restaurata in Blu-ray ed. CG/Surf – è tra quelle da vedere e rivedere.

SINOSSI – Vissuto sempre di espedienti, Antonio Focaccia decide di sfruttare una magnifica occasione: scoperta casualmente Maria, una giovane donna resa mostruosa da una fitta peluria che la ricopre, decide di prenderla con sè e la convince ad esibirsi pubblicamente in un rudimentale spettacolo, come unico esemplare vivente di donna-scimmia. Maria accetta la proposta e finisce con l`affezionarsi profondamente ad Antonio. Dopo alcuni mesi l`uomo, un pò per pietà e molto per interesse, la sposa, legandola definitivamente a sè. Accettata la proposta di un impresario francese, i due si recano a Parigi dove Maria si accorge di essere incinta…

Presentato in concorso al 17º Festival di Cannes, La donna scimmia si ispira alla storia vera di Julia Pastrana, donna ipertricotica realmente vissuta nell’Ottocento, nata in Messico e sfruttata come fenomeno da baraccone da Theodore Lent. Ferreri ha realizzato un dramma cinico, che accende i riflettori sulla totale assenza di morale nella società dell’epoca. Una tragedia, a tratti, che sfocia nel grottesco provocatorio e angosciante. Straordinarie le interpretazioni di Ugo Tognazzi e Annie Girardot.

