La doppia immagine dei miei desideri/ Su Rai 2 il film con Vanessa Marcil (21 luglio)

La doppia immagine dei miei desideri andrà in onda oggi, 21 luglio, a partire dalle 15.45 su Rai 2. Questa opera è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel 2018, e diretta da Jeff Hare. Il film ascrivibile al genere thriller vede un cast di attori di buon livello (Vanessa Marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger, Ben Reed, Stephanie Pearson, Delanie Fischer) esso gode anche della sceneggiatura di Bryan Dick e di musiche all’altezza della situazione composte per l’occasione da Steve Gurevitch. La doppia immagine dei miei desideri non è una prima televisiva.

La doppia immagine dei miei desideri, la trama del film

La pellicola La doppia immagine dei miei desideri verte sulla vita di Kelly una mamma separata dal marito che via via ha iniziato a vivere solamente per la figlia. La sua vita sembra avere un unico obiettivo: l’ingresso al college di Emily. La ragazza non sembra però essere all’altezza delle aspettative della madre e l’ammissione sembra sempre più lontana. La donna presa dallo sconforto decide di iniziare a fornirle un aiuto extra scolastico. Viene assunto per questo modello un Tutor che possa aiutare Emily a raggiungere l’obiettivo posto dalla madre, un obiettivo che è diventato una vera ossessione. Il ragazzo inizialmente si presenta ottimamente, egli è un bel uomo dai modi garbati, affascinante e molto preparato. Devin, questo il nome dell’uomo, inizia però a costruire un affetto morboso verso Emily, ella assomiglia infatti a una sua ex innamorata morta in modalità inspiegabili. Lo spettatore conoscerà pian piano la storia del nuovo tutor di Emily, un ragazzo che nel passato ha avuto a che fare con oscuri problemi, non ultima la scomparsa di quella donna che cosi tanto assomiglia a Emily.

