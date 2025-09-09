La doppia vita di Madeleine Collins è un thriller che promette suspence e colpi di scena. Protagonista è Virginia Efira e la regia è di Antoine Barraud

Martedì 9 settembre 2025, verrà trasmesso su Rai 3, alle ore 21:20, il film thriller e drammatico La doppia vita di Madeleine Collins.

Distribuito in Italia nel 2021 da Movies Inspired, questa pellicola porta la firma del regista Antoine Barraud che, dopo una serie di cortometraggi, si affaccia nel mondo dei lungometraggi con due pellicole di rilievo, ossia Les Gouffres e Le dos rouge, presentati rispettivamente al Festival di Locarno nel 2012 e al Festival di Berlino nel 2015.

Gli attori principali sono la belga Virginia Efira, lo spagnolo Quim Gutèrrez, Bruno Salomone e Jacqueline Bisset.

“La doppia vita di Madeleine Collins” tiene incollati gli spettatori per ben 102 minuti, grazie a una sceneggiatura scritta dallo stessa regista Baraud e da Héléna Klotz, di chiara ispirazione hitchcockiana, che ricorda “La donna che visse due volte”.

Le musiche del film sono di Roman Trouillet, scelto dallo stesso Antoine Baraud per la sua abilità nel creare suspense utilizzando strumenti decisamente insoliti come archi, corni e tube.

La trama del film La doppia vita di Madeleine Collins: come fare a gestire due idenità diverse?

La doppia vita di Madeleine Collins si apre con una donna che decide di entrare in una boutique di lusso, ammirando abiti che mai potrà permettersi; decide di misurarne uno ma, una volta all’interno del camerino, sviene e viene assistita dalla commessa. Nonostante avesse sbattuto la testa violentemente, la ragazza si rianima e torna per strada, dove perderà nuovamente e irreparabilmente i sensi, tra lo sgomento dei passanti.

Dopo questa enigmatica intro, appare la protagonista Judith, una donna che vive in Svizzera assieme al compagno Abdel e a Ninon, figlia dell’uomo: la loro sembra un’unione felice, ma si tratta di una serenità apparente e artificiale, con segnali che diventano sempre più clamorosi.

Judith ha infatti una doppia vita: in Francia è chiamata Margot ed è la moglie di Melvil, un direttore d’orchestra dal quale ha avuto due figli, da lei inspiegabilmente ignorati, a differenza della piccola Ninon da lei molto amata.

Il film si svolge sul fragile equilibrio di Judith che, tra segreti indicibili e continue bugie, rischia di scoprire le proprie carte, in un tourbillon di emozioni che si trasmettono anche allo spettatore.

Col passare del tempo, i famigliari di Judith cominciano a porsi domande sul suo ambiguo comportamento, tanto da portare la donna, ormai alle corde, a fuggire in cerca di una nuova identità, incuneandosi nell’ennesimo vicolo cieco in cui sembra trovarsi a suo agio.

Le bugie accompagnano Judith ancora una volta, per cercare di trovare sè stessa nei ruoli di moglie, amante, madre, manipolatrice, seduttrice e folle.