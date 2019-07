LA DOPPIA VITA DI MIO MARITO/ Su Rai 2 il film con Amy Nuttall (oggi, 20 luglio 2019)

La doppia vita di mio marito è il film che verrà trasmesso su Rai 2 nella prima serata di oggi, sabato 20 luglio 2019, dalle ore 21.05. Pellicola per la tv diretta da Jonathan English nel 2018, si tratta di una coproduzione serbo-statunitense con un cast composto da Con Amy Nuttall, Tamara Aleksic, Daniel Lapaine, Tijana Upcev, Chloe Sweetlove, Katarina Korsa, Dragan Micanovic, Jakov Jevtovic, Anja Mit e Ksenija Tomovic.

LA DOPPIA VITA DI MIO MARITO, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista de La doppia vita di mio marito è Sabrina, una donna che vive una vita apparentemente normale con il marito Fletcher, che in realtà sembra nasconderle molti segreti. Sabrina sospetta infatti dei numerosi viaggi di lavoro dell’uomo e inizia a pensare che si rechi in realtà a Parigi per incontrare la sua amante. Preda dei dubbi, Sabrina decide di andare in fondo alla questione e scopre non solo che i suoi sospetti erano fondati, ma anche che Fletcher si era spinto molto in avanti con il suo doppio gioco. L’uomo infatti non ha un’amante, ma una vera e propria seconda famiglia in Francia: il problema è che per far venire a galla le bugie del marito, Sabrina porta alla luce anche gli affari illegali di Fletcher e suo padre. Il suocero di Sabrina, visti messi in pericolo i suoi traffici, farà a questo punto di tutto per bloccare la donna che si troverà a combattere non più per la sopravvivenza del suo matrimonio, ma per non essere eliminata dai due uomini senza scrupoli che erano i riferimenti della sua vita precedente. Sabrina dovrà cercare di difendersi in un crescendo di tensione, ma per incastrare il suocero dovrà riuscire a far venire a galla tutte le bugie di Fletcher.

© RIPRODUZIONE RISERVATA