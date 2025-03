Tra i protagonisti di Avanti un altro c’è anche la dottoressa Maria Mazza. Nata negli Stati Uniti, nel New Jersey, da una famiglia italiana originaria di Somma Vesuviana, la showgirl è rimasta negli Usa fino ai suoi cinque anni, quando poi la famiglia è tornata in Italia. Proprio a Somma Vesuviana, Maria Mazza ha vissuto dai suoi cinque anni fino all’adolescenza, quando si sono poi trasferiti nella vicina Sant’Anastasia. Nel 1996, a diciannove anni, ha preso parte a Miss Italia, vincendo la fascia di Miss Eleganza e classificandosi terza. L’attrice e showgirl ha cominciato proprio in quegli anni la sua esperienza come modella ma ben presto dal mondo della moda è passata alla tv, debuttando su Rai 2 in un programma chiamato “Scirocco”.

Avanti un altro! By night/ Anticipazioni, ospiti e diretta 27 marzo 2025: Maria De Filippi con Bonolis

Dopo i programmi sono arrivati anche i primi film e le serie tv. Sempre negli stessi anni la dottoressa Maria Mazza (che avrebbe ricoperto questo ruolo solamente più avanti) è stata spesso invitata in trasmissioni varie, come Quelli che il calcio e Domenica In, dove è stata a lungo ballerina. Dal 2012, Maria Mazza è la dottoressa di Avanti un altro: un ruolo che ricopre da più di dieci anni sempre con grande trasporto e divertimento.

Chi è il bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson/ Hockey, surf e moda. E sull'amore tutto tace

La dottoressa Maria Mazza, chi è? La nascita di Sveva e il matrimonio

Maria Mazza è sposata con Amedeo Quagliata: i due si sono giurati amore eterno a Ibiza nel settembre del 2023, coronando un amore che durava da dieci anni ormai. I due hanno anche una bambina, Sveva, nata nel 2014. I fiori d’arancio, dunque, sono arrivati molto tempo dopo la nascita della bambina. Mazza, comunque, era stata già sposata con un altro uomo prima dell’incontro con Amedeo: si tratta di Ludovico Lieto, con il quale si è separata nel 2008. Il marito di Maria Mazza è un imprenditore che gestisce diversi ristoranti a Napoli e avrebbe circa dieci anni in meno di lei. I due sono diventati genitori pochi mesi dopo il loro primo incontro.