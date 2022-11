Là dove scende il fiume/ Su Rete 4 il film con James Stewart

Là dove scende il fiume, film di Rete 4 diretto da Anthony Mann

Là dove scende il fiume è un film western del 1952 negli Stati Uniti, scritto da Borden Chase e diretto da Anthony Mann va in onda oggi, 15 novembre, a partire dalle 16:50 su Rete 4. Si tratta del secondo di cinque film in cui il protagonista James Stewart (qui nei panni di Glyn McLyntock) ha lavorato insieme a Mann dopo Winchester ’73 di due anni prima e i successivi Lo sperone nudo, Terra Lontana e L’uomo di Laramie, pellicole alle quali ha lavorato anche lo stesso sceneggiatore Chase.

Il Gladiatore/ Dove vedere su Canale 5 il film con Russel Crowe

Il personaggio di Laura Baile è interpretato da Julie Adams, attrice che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 ha partecipato a diversi episodi de La signora in giallo. Nel doppiaggio in italiano, invece, a prestare la propria voce al personaggio di Laura è Lydia Simoneschi, che nella sua lunghissima carriera di attrice e doppiatrice ha lavorato in alcuni film di Totò. La colonna sonora porta invece la firma di Hans J. Salter, uno dei compositori più prolifici del secolo scorso con la Universal Picture.

Atto di fede/ Dove vedere in streaming Rai 1 il film diretto da Roxanne Dawson

Là dove scende il fiume, la trama del film

Là dove scende il fiume (Bend of the river nella versione originale) racconta di Glyn, un vagabondo che vuole lasciarsi alle spalle un losco passato. Nel suo avventurarsi si unisce a una carovana diretta in Oregon, dove i viandanti cercheranno un posto in cui stabilirsi. Durante il tragitto, Glyn fa la conoscenza di Emerson Cole, un ladro interpretato da Arthur Kennedy. I due conoscono il passato di l’un l’altro, e decisi a non smascherarsi a vicenda si conquistano la fiducia dei pionieri proteggendoli durante il loro viaggio nel selvaggio west. Dopo una sosta nella città di Portland, in cui i coloni acquistano rifornimenti da farsi spedire una volta a destinazione, la carovana raggiunge il luogo in cui fondare la propria comunità.

XXX Il ritorno di Xander Cage/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Samuel L.Jackson

Qui, però, le merci richieste tardano ad arrivare, costringendo Glyn e Jeremia (il condottiero della carovana) a recarsi a Portland per un aggiornamento. Una volta giunti scoprono che la città è avvolta dalla febbre dell’oro, e i loro rifornimenti sono stati messi meschinamente in vendita. I due ingaggiano degli uomini per trasportare il carico su una barca, sulla quale si imbarcheranno insieme a Emerson in fuga dopo essersi battuto, assieme a Glyn, con colui che li aveva venduto il carico prima di provare a truffarli. Nel viaggio verso casa, però, Emerson e gli uomini ingaggiati tradiscono Glyn, rivendendo il carico e abbandonando il protagonista senza armi o provviste. A quest’ultimo, quindi, non rimane che dare la caccia ai suoi traditori per affrontarli nel finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA