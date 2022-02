La fabbrica del cioccolato/ Su Italia 1 il film di Tim Burton con Johnny Depp

La fabbrica del cioccolato, film di Italia 1 con la sceneggiatura di John August

La fabbrica del cioccolato va in onda oggi, 22 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2005 e appartiene ai generi fantastico, commedia e avventura. Il regista di questo film è Tim Burton mentre la sceneggiatura è stata curata da John August.

All’interno del cast del film ci sono molti attori importanti come Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Noah Taylor, Helena Bonham Carter, James Fox, Deep Roy, Christopher Lee, Jordan Fry e Missi Pyle. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Danny Elfman mentre la fotografia è stata curata da Philippe Rousselot.

La fabbrica del cioccolato, la trama del film: una grande sorpresa

In La fabbrica del cioccolato Charlie Bucket è un bambino molto povero, che vive insieme ai membri della sua famiglia in una casa povera, senza troppe comodità. Il padre di Charlie lavora come operaio in una fabbrica di dentifricio e fa quello che può per guadagnarsi uno stipendio e sfamare la sua famiglia. A causa della povertà, tutti i membri della famiglia, inclusi i nonni paterni e materni che vivono con Charlie, mangiano zuppa di cavolo. Tuttavia, Charlie adora il cioccolato e non può fare a meno di pensare a questa prelibatezza ogni volta che ne ha l’occasione. In un’occasione, il nonno di Charlie, Nonno Joe, racconta al piccolo di come in passato lavorava con Willy Wonka, colui che sarebbe diventato il mago del cioccolato, capace di realizzare una fabbrica famosa in tutto il mondo per le prelibatezze che sfornava continuamente. Tuttavia, a causa dei nemici del signor Wonka, la fabbrica fu costretta a chiudere e Wonka si ritirò in una sorta di isolamento forzato.

A ogni modo, qualche giorno dopo, Willy Wonka fa un annuncio sorprendente. Permetterà a un gruppo di ragazzi di visitare la sua fabbrica, a patto che riescano a trovare i biglietti d’oro nascosti in alcune barrette di cioccolato. Inoltre, alla fine del tour, uno dei partecipanti potrà ricevere un grande premio. Charlie vorrebbe davvero riuscire a vincere per poter visitare la fabbrica e ammirare e gustare tutte le prelibatezze di cioccolato. Con sua enorme fortuna, Charlie accumula dei risparmi e compra una barretta vincente, che contiene al suo interno un biglietto d’oro. Decide di portare con lui Nonno Joe. Insieme si recano dunque alla fabbrica di cioccolato, dove fanno la conoscenza degli altri partecipanti. Si tratta di persone facoltose provenienti da ogni parte del mondo, che hanno speso milioni per poter portare i figli in quest’attività speciale. Il gruppo di visitatori, visiterà anche Willy Wonka, che non sembrerà cordiale come sempre. Quali sorprese riserberà a Charlie e Nonno Joe questa visita speciale? Ebbene, inizierà per loro un viaggio che gli cambierà la vita!

