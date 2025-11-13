La fabbrica di cioccolato, il film diretto da Tim Burton in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. L'emozionante storia di Willy Wonka

La fabbrica di cioccolato, pellicola del genere commedia, avventura, va in onda sugli schermi di Italia 1 il 13 novembre alle 21.20. Il film, datato 2005, è stato diretto da Tim Burton e di basa sul romanzo omonimo scritto da Roald Dahl. La sceneggiatura è stata di John August, mentre il montaggio è stato curato da Chris Lebenzon e la fotografia da Philippe Rousselot. La sceneggiatura è stata di Alex McDowell, con la collaborazione di Peter Young, Kevin Phipps e Leslie Tomkins. Il personaggio principale, Willy Wonka, è stato interpretato da Johnny Depp, mentre Freddie Highmore ha interpretato Charlie Bucket e il nonno Joe Bucket ha avuto il volto di David Kelly. La signora Bucket e la signora Beauregarde sono state interpretate rispettivamente da Helena Bonham Carter e Missi Pye, ed il signor Bucket da Noah Taylor.

Trama La fabbrica di cioccolato: al centro la vita di Charlie Bucket

La trama del film è incentrata sulla vita di Charlie Bucket, un bambino molto povero che fa parte di una famiglia composta dai genitori e dai nonni sia paterni sia materni. La loro casetta malandata è fatta di legno e per il loro sostentamento devono mangiare soltanto la zuppa di cavoli. Il piccolo Charlie è un grande appassionato di cioccolato, ma le finanze della famiglia non permettono loro di acquistarlo. Così, durante una serata in famiglia il nonno di Charlie, Joe, racconta al nipote come, circa 20 anni prima, aveva lavorato in un negozio di Willy Wonka, che sarebbe poi divenuto un produttore di dolci apprezzato in tutto il mondo.

Le ricette di Willy, però, suscitarono grande invidia e Willy Wonka fu costretto a licenziare i dipendenti e chiudere la fabbrica, anche se dopo alcuni anni iniziò di nuovo a produrre dolci. La mattina successiva Willy Wonka annuncia un concorso nel quale chi troverà i 5 biglietti d’oro, celati in 5 tavolette, in vendita in tutto il mondo, potrà visitare la sua fabbrica di cioccolato. Le prime quattro tavolette e i biglietti inclusi vengono trovati da un bambino tedesco, una inglese, e due americani, di Atlanta e Denver. Contemporaneamente il padre di Charlie perde il suo posto di lavoro in quanto viene sostituito da una macchina e Charlie trova, per un caso, il quinto biglietto in una tavoletta acquistata con dei soldi trovati casualmente. Il bambino, entra nella fabbrica insieme al nonno Joe, e mentre stanno effettuando il giro della fabbrica scoprono il passato di Willy Wonka, figlio di un dentista che lo costringeva ad indossare un enorme apparecchio ortodontico e non gli faceva mangiare dolci.

Durante il giro gli altri 4 bambini si mostrano disubbidienti e antipatici, a differenza di Charlie ed escono di scena con bizzarri incidenti, così che solo lui riesce ad uscire illeso dalla fabbrica ed a vincere il premio speciale, rappresentato dalla stessa fabbrica e viene accompagnato a casa insieme al nonno proprio da Willy Wonka, che offre al bambino la possibilità di dirigere la sua fabbrica, ma Charlie rifiuta per non abbandonare la famiglia. Un anno dopo i due si reincontrano e alla fine decidono di lavorare insieme e grazie a questo il tenore di vita della sua famiglia migliora notevolmente.