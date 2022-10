La fabbrica di cioccolato/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp

La fabbrica di cioccolato, film di Italia 1 diretto da Tim Burton

La fabbrica di cioccolato va in onda oggi, domenica 23 ottobre 2022, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Si tratta di una commedia del 2005, titolo originale Charlie and the Chocolate Factory, distribuita da Warner Bros. Pictures e prodotta da Warner Bros. Pictures, The Zanuck Company. La regia è di Tim Burton. Nel 2007 al Festival di Venezia gli è stato consegnato il Premio Leone d’oro alla carriera. Nel 2019 ha ricevuto il Davide di Donatello alla carriera.

Il protagonista maschile è Johnny Deep. Nel 1999 ha ottenuto un Premio César onorario. Nel 2004 ha vinto un SAW Awards come migliore attore per I Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna. Nel 2008 è stato premiato con 1 Golden Globe come migliore attore in un film musicale per Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street. Il suo ultimo lavoro come regista risale al 1997, dove ha diretto Il coraggioso. Nel cast abbiamo anche Freddie Highmare, conosciuto in Italia per aver interpretato Shaun Murphy nella serie televisiva The Good Doctor dove ha curato anche la sceneggiatura e la regia. Tra gli altri interpreti ricordiamo Hill Harper, Richard Schiff e Will Yun Lee.

La fabbrica di cioccolato, la trama del film

La fabbrica di cioccolato racconta la storia di un bambino che vive in un’umile casa con i suoi genitori e i quattro nonni. A pranzo e a cena mangia tutti i giorni zuppa di cavolo. In verità Charlie è un appassionato di cioccolato che purtroppo può mangiare solo una volta l’anno, come regalo per la sua festa di compleanno, visto che la sua famiglia è povera ed economicamente non può permettersi di fare un acquisto così generoso. Un giorno la sua vita cambia radicalmente. Il cioccolatiere Willy Wonka famoso in tutto il mondo, è stato costretto a licenziare i suoi dipendenti perché ha dovuto chiudere la sua fabbrica a causa di un furto. Difatti una spia gli ha rubato le ricette e le ha vendute. L’uomo decide di riaprire i cancelli del suo laboratorio soltanto a cinque fortunati che riusciranno a trovare un biglietto d’oro nascosto in cinque confezioni di cioccolato Wonka disseminate per il mondo. Tra i cinque fortunati che riusciranno a visitare la fabbrica, che non si sa come continua a produrre dolci con degli ignoti operai, solamente uno vincerà un premio speciale. Dopo un po’ di tempo quattro bambini riescono a trovare il biglietto d’oro dentro la tavoletta di cioccolato e sono un ragazzino obeso e goloso, una ragazzina ricca e viziata, una vanitosa amante della gomma da masticare e un bambino dipendente dei video giochi. Charlie si rammarica perché dentro la tavoletta che gli è stata regalata per il suo compleanno non c’è il biglietto dorato. Fortunatamente riesce a trovare dei soldi per terra e decide di acquistare un’altra tavoletta. Questa volta la fortuna è dalla sua parte e l’ultimo biglietto vincente finisce nelle sue mani. Il ragazzino accompagnato da suo nonno, sarà coinvolto in un viaggio all’interno della fabbrica in compagnia degli altri quattro bambini che hanno vinto. Visiterà luoghi meravigliosi dove lavorano persone particolari e affronterà sfide personali e avventure favolose.

