La fabbrica di cioccolato/ Video, su Canale 5 Johnny Depp e Willy Wonka

La fabbrica di cioccolato va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 25 marzo, su Canale 5. Il film, girato da Tim Burton nel 2005, riprende le vicende del celebre film di Mel Stuart e con Gene Wilder del 1971. Il cast comprende il grande Johnny Depp, attore feticcio di Tim Burton e Freddie Highmore nei panni del piccolo Charlie, il quale conoscerà una grande fama negli anni successivi. Christopher Lee interpreta il severo padre del famoso cioccolataio. Sicuramente si tratta di uno dei film più visionari di Burton che qui prende in mano un classico e lo realizzata a sua immagine e somiglianza con grande verve e anche molto coraggio.

La fabbrica di cioccolato, la trama

Le vicende de La fabbrica di cioccolato ruotano attorno alla storia del bambino Charlie, il quale vive in una casa fatiscente e diroccata in compagnia dei genitori e degli anziani nonni. Egli vive con il mito indissolubile di Willy Wonka, un famosissimo cioccolataio che produce barrette di cioccolato deliziose. Il nonno di Charlie, Joe, racconta la storia di Willy Wonka: egli cominciò con una piccola cioccolateria in centro, creando delle meraviglie come gomme da masticare in grado di fare palloncini enormi o gelati che non si sciolgono mai. Tuttavia, un giorno alcuni suoi dipendenti rubano le sue ricette, creando così gli stessi prodotti che faceva Wonka dando così vita ad una concorrenza sleale. Wonka decide così di chiudere la fabbrica, salvo poi ricominciare la produzione senza più personale al suo interno.

Un giorno la televisione annuncia che Willy Wonka ha messo in vendita delle barrette di cioccolato con all’interno dei biglietti d’oro: nasce così la corsa folle per poterli acquistare. I biglietti vengono vinti da August Gloop, un bambino goloso tedesco, da Violetta Bauregarde, Veruca Salt (una bambina viziata) e Mike Tivù, un bambino nerd e saccente. L’ultimo biglietto viene vinto proprio da Charlie, il quale ha la possibilità di potersi recare di persona presso la fabbrica di cioccolato. Una volta giunti sul posto, tutti i bambini cadono vittima dei loro stessi difetti caratteriali: August Gloop mangia il cioccolato della cascata, cosa impensabile poiché può essere toccato solo dagli Umpa Lumpa; egli viene quindi risucchiato all’interno di un tubo.

Violetta Bauregarde decide di assaggiare una particolare gomma da masticare con all’interno un pasto completo, sebbene Willy Wonka le consigli di sputarla poiché non ancora testata al massimo. La bambina si trasformerà quindi in un’enorme palla viola. Veruca Salt, bambina viziata, decide di prendere uno scoiattolo vero utilizzato da Willy Wonka per poter aprire le noci da usare nel suo cioccolato, ma alla fine gli scoiattoli la getteranno nella spazzatura. Mike Tivù decide di farsi teletrasportare dal mondo reale alla televisione (un’invenzione di Willy Wonka per poter teletrasportare nei televisori di tutto il mondo il suo cioccolato senza muoversi da casa), ma viene rimpicciolito fino a diventare minuscolo.

Solo Charlie, bambino educato e curioso, resta in gioco: egli quindi viene a scoprire che il premio di Willy Wonka è la fabbrica di cioccolato vera e propria. Durante il suo taglio di capelli, infatti, il cioccolataio scopre un capello bianco, decidendo quindi di dover trovare al più presto un erede: ecco quindi il perché dei biglietti d’oro. Tuttavia, Willy Wonka pone una condizione: se Charlie vuole davvero la fabbrica, deve lasciare la sua famiglia, poiché Wonka crede che la famiglia sia solo un intralcio (questo perché egli aveva un rapporto conflittuale con il padre). Alla fine, Charlie farà riappacificare Willy con l’anziano padre, e insieme troveranno un compromesso: trasferiranno tutta la casa di Charlie all’interno della fabbrica di cioccolato, e Willy conoscerà finalmente il significato della parola famiglia.

Video, il trailer del film “La fabbrica di cioccolato”





