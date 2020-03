La fabbrica di cioccolato/ Video, su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi, 4 marzo)

La fabbrica di cioccolato va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 4 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2005 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures e la Village Roadshow Pictures con la regia di Tim Burton e soggetto tratto dal romanzo scritto da Roald Dahl mentre la sceneggiatura è stata adattata da John August. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman, la scenografia è di Alex McDowell mentre i costumi indossati dagli attori sul set sono di Gabriella Pescucci. Nel cast sono presenti tra gli altri alcuni straordinari attori come Johnny Depp, Freddie Highmore. David Kelly, Noah Taylor, Helena Bonham Carter, Missi Pyle e Julia Winter.

La fabbrica di cioccolato, la trama del film

Ecco la trama de La fabbrica di cioccolata. Charlie è un bambino che vive all’interno di una famiglia molto povera dove sono presenti quattro nonni e i suoi due genitori. La sua è un’esistenza abbastanza difficile in quanto non sempre ci sono le risorse necessarie per poter sfamare l’intera famiglia tant’è che costantemente si mangia zuppa di cavoli. Il bambino però è estremamente ghiotto di cioccolato ma purtroppo non può soddisfare questa sua voglia in quanto i soldi di cui dispongono permettono alla famiglia soltanto di renderlo felice nel giorno del suo compleanno con l’acquisto di una tavoletta di cioccolato. Un giorno nella cittadina in cui vive il bambino insieme alla propria famiglia un noto imprenditore di nome Willy Wonka decide di aprire le porte della sua fabbrica di cioccolato ai fortunati possessori di cinque biglietti d’oro che lui stesso ha fatto inserire all’interno delle tavolette di cioccolato realizzate all’interno della sua fabbrica. Le tavolette di cioccolato vengono vendute praticamente in tutto il mondo e quindi è abbastanza complicato ed estremamente improbabile dal punto di vista statistico riuscire a trovare il famoso biglietto soprattutto se si è, come nel caso di Charlie, in possesso delle risorse per poterne acquistare una sola tavoletta l’anno. Tra l’altro il compleanno del bambino è stato da poco festeggiato per cui non ci sono praticamente speranza per lui. Tuttavia per puro caso mentre un giorno sta passeggiando, trova per strada dei soldini che non esita un solo istante ad utilizzare per recarsi presso il negozio ubicato nelle vicinanze della sua abitazione e comprare una tavoletta di cioccolato. Grazie ad un incredibile colpo di fortuna il piccolo bambino non solo riesce a soddisfare la propria voglia di cioccolato ma addirittura a trovare il famoso biglietto d’oro che gli permetterà di visitare insieme al nonno quella incredibile fabbrica che gli farà conoscere una realtà molto differente da quella che aveva immaginato. Per il bambino sarà una avventura ed un’esperienza incredibile che cambierà per sempre la sua esistenza.

Video, il trailer de La fabbrica di cioccolato





