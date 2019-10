La famiglia Addams da oggi al cinema/ La versione animata con doppiatori d’eccezione

Giovedì 31 ottobre 2019, giorno della festa di Halloween e di nuove uscite al cinema: tra i film da non perdere c’è La famiglia Addams, la versione animata del celebre lungometraggio con protagonista la dark family più strana ed esilarante del grande schermo. Prodotto e distribuito in tutto il mondo da MGM, il film è distribuito in Italia da Eagle Pictures e c’è grandissima curiosità. Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan, La famiglia Addams è stato realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation ed uno dei suoi punti di forza sarà la squadra di doppiatori: Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez, mentre Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. E, soprattutto, Raoul Bova sarà la voce di zio Fester. Infine, il debutto di Loredana Bertè al doppiaggio: la cantante interpreterà la Nonna Addams!

LA FAMIGLIA ADDAMS DA OGGI AL CINEMA

Grandi e piccini pronti ad assistere ad un nuovo capitolo della storia della famiglia Addams, chiamata ad affrontare Margaux Needler, subdola conduttrice di reality televisivi «consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione color pastello della vita suburbana». E la dovranno affrontare mentre si apprestano a ricevere i parenti per un’importante riunione di famiglia… «Siamo tornati ai cartoni originali per ricominciare dall’inizio, quando sono stati inventati per la prima volta questi personaggi. In ogni dove, abbiamo sempre visto gli Addams come questa unità familiare consolidata. Volevamo metterli in posti diversi e vedere come avrebbero reagito», le parole di Conrad Vernon, con Greg Tiernan che ha confermato: «Nessuno lo ha mai saputo davvero, come si sono incontrati Gomez e Morticia e come sono finiti in quella casa? Una storia sulle origini. E questo lo contraddistingue immediatamente dagli altri film sugli Addams che sono venuti prima». Oltre a Doctor Sleep, dunque, un altro film da non perdere in questo Halloween al cinema…

