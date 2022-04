La famiglia Belier/ Su Rai 3 il film con Karin Viard

La famiglia Belier, fim di rai 3 diretto da Éric Lartigau

La famiglia Belier è una pellicola francese del 2014 che andrà in onda su Rai 3 dalle 14,30 di oggi 17 aprile. Il genere del film è quello della commedia musicale misto al drammatico. Nel 2021, in America, è stato prodotto il remake CODA, che ha recentemente vinto il premio Oscar come miglior film dell’anno. La regia della Famiglia Belier è firmata da Éric Lartigau, gli interpreti principali sono: Karin Viard, Francois Damiens, Éric Elmonsino, Louane Emera e Roxane Duran.

La famiglia Belier, la trama del film: come comunicare

La pellicola La famiglia Belier narra, in maniera garbata e poetica, le vicende di una ragazzina di nome Paula, una sedicenne figlia di semplici agricoltori della Normandia. La sua vita è molto complicata e particolare, in quanto, da sempre riveste il ruolo di intermediaria tra la sua famiglia e il mondo. Il padre, la madre e suo fratello minore, sono tutti sordomuti e la ragazzina è l’unica in grado di intendere e di comunicare. Paula, pur essendo molto legata alla sua famiglia, non vuole rimanere relegata in quel ruolo e ne soffre abbastanza. Spinta dal suo professore di liceo, comprende di possedere delle grandi doti canore e di avere la passione per il canto, la ragazzina, comprende in questa maniera, che la sua vita può cambiare e pensare di andare lontano. Paula inizia ad avere dei grandi turbamenti interiori, in quanto è divisa tra il forte desiderio di riscatto e di realizzare il suo sogno e la voglia di rimanere a casa per aiutare la sua famiglia.

L’occasione arriva quando decide di iscriversi ad un concorso canoro a Parigi indetto da Radio France e Paula deve decidere quale strada intraprendere. La ragazzina deve a tutti i costi cercare un compromesso tra il suo indiscutibile talento e il desiderio di non venire meno alle esigenze della sua famiglia. All’inizio i genitori e il fratello la osteggiano, ma in seguito, riescono a convincersi delle doti di Paula, anche perché, durante un’esibizione scolastica, si accorgono del grande successo della loro bambina. Il padre, allora ci ripensa e riesce ad accompagnare Paula a Parigi per partecipare al concorso canoro. Mentre canta, la ragazzina, riproduce attraverso la lingua dei segni le parole della canzone suscitando la grande commozione della famiglia, che finalmente accetta di buon grado la partenza e ringraziano il maestro di musica.

