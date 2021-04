La famiglia Belier/ Video, su Rai 3 il film con Karin Viard (oggi, 3 aprile 2021)

La famiglia Belier va in onda su Rai 3 per il pomeriggio di oggi, sabato 3 aprile, a partire dalle ore 17:15. Si tratta di una pellicola francese realizzata nel 2014 da diverse case cinematografiche tra cui anche France 2 Cinema e Mars Films con la distribuzione che in Italia è stata gestita dalla BiM Distribuzione. La regia della pellicola è stata affidata a Eric Lartigau, il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del Lavoro dello stesso regista mentre le musiche della colonna sonora sono state realizzate da Sacha Galperine e Evgueni Galperine. Nel cast sono presenti Karin Viard, Francois Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera e Roxane Duran.

La famiglia Belier, la trama del film

La famiglia Belier viene raccontata la storia di una famiglia particolare in quanto il padre, la madre e il figlio sono tutti privi dell’udito e della parola, mentre è la figlia adolescente è dotata sia della facoltà di parlare sia di poter ascoltare. Queste caratteristiche la rendono una risorsa indispensabile per il benessere della famiglia, ma anche un pesante vincolo. La ragazza per interagire con tutti i componenti della sua famiglia deve dunque utilizzare la lingua dei segni. Sono tantissimi gli impegni che caratterizzano la sua quotidianità partendo dalle esigenze di dover rispondere sempre lei al telefono e di essere di supporto nelle attività di allevamento di mucche, senza dimenticare i tanti impegni legati all’incontro con i responsabili della banca, i consulti con medici di vario genere, l’interazione con i vari clienti mentre propongono la vendita di prodotti della campagna presso il mercato locale e tanto altro.

La ragazza essendo da sempre invalida di una compagna di scuola di nome Gabriel decide di iscriversi all’attività extracurriculare di canto per stargli vicino. Durante le lezioni di canto l’insegnante si rende conto che la ragazza dispone di un enorme talento e che questo deve essere assolutamente coltivato. Per dimostrare quanto ha scoperto decide di incentrare la recita di fine anno su una sua performance che dovrà avvenire proprio al fianco di Gabriel. In ragione di ciò i due trascorrere molto tempo insieme, in particolare per esercitarsi nell’esibizione ma durante questa loro esperienza condivisa il ragazzo si prende gioco eccessivamente di lei facendo nascere un odio profondo.

Nel frattempo l’insegnante di canto volendo essere di maggior supporto alla ragazza la informa di un concorso canoro che si terrà a Parigi e che le permetterà di avere un’incredibile carriera. Questo significherebbe abbandonare al proprio destino la sua famiglia e dunque non ha il coraggio di metterla al corrente di quanto sta per succedere anche perché suo padre ha deciso di candidarsi per contrastare il sindaco uscente e rendere le leggi più eque. Insomma, la povera ragazza si troverà a gestire una situazione molto complicata e delicata.

