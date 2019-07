La Famiglia Colombo, i Legnanesi/ Foto: situazioni grottesche ed esilaranti in scena

Dopo il successo della scorsa settimana con “Signori si nasce”, torna su Rete 4 l’appuntamento con I Legnanesi. A partire dalle 21.25, oggi mercoledì 3 luglio 2019, lo storico gruppo teatrale de «I Legnanesi» tornano con la pièce La Famiglia Colombo. Da 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, «I Legnanesi» continuano ad appassionare il pubblico con pezzi teatrali dalla comicità unica nel suo genere. Si tratta di show che pongono le basi sulla cultura popolare, rifacendosi a storie, leggende e particolarità della nostra società. Tradizione e attualità, inoltre, si esprimono in un mix di dialetto e italiano, elemento che caratterizza in tutto e per tutto la Compagnia. Protagonisti assoluti Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), collaudatissimo trio che porta in scena le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi.

I Legnanesi ne “La Famiglia Colombo”: la storia dello spettacolo

Questa sera su Rete 4 torna, quindi, l’appuntamento con I Legnanesi che portano in scena “La Famiglia Colombo“. In questo spettacolo teatrale, il cortile de «I Legnanesi» è alle prese con la processione di Sant’Ambrogio, il Santo Patrono di Milano. Nel corso dei preparativi, La Mabilia s’invaghisce di uno strano individuo. Come reagiranno La Teresa e Il Giovanni? Ma soprattutto, si tratta davvero di amore? La storia si sviluppa tra ritmo, battute esilaranti, situazioni particolari e talvolta grottesche, dai risvolti imprevedibili: ancora una volta «I Legnanesi» sono pronti a divertire il loro pubblico ma, al contempo, anche a far riflettere.

