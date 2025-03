La famiglia del professore matto, film su Italia 1 diretto da Peter Segal

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede, per la seconda serata di sabato 15 marzo, alle ore 23:40, la messa in onda della science fiction comedy dal titolo La famiglia del professore matto.

Si tratta di una pellicola statunitense del 2000 sequel dell’altrettanto famoso Il professore matto e diretta dal regista Peter Segal, conosciuto per avere girato commedie come Terapia d’urto (2003), 50 volte il primo bacio (2004) e L’altra sporca ultima meta (2005).

Anche in questa occasione, così come nel primo capitolo, le musiche hanno la firma del compositore David Newman, conosciuto anche per la colonna sonora di film come La guerra dei Roses, Matilda 6 mitica e Anastasia.

Gabriele Cirilli, chi è? Le lacrime ricordando mamma Augusta: "Mi ha fatto da padre"/ "Avevamo tanti debiti"

Nei panni dell’obeso e simpaticissimo professor Klump ritroviamo il talentuoso Eddie Murphy, volto di numerosi progetti cinematografici di fama internazionale, quali Beverly Hills Cop, Il principe cerca moglie e Il dottor Dolittle.

Al suo fianco per la prima volta l’attrice e cantante Janet Jackson, sorella di Michael Jackson, nella sua seconda apparizione sul grande schermo dopo Poetic Justice (1993).

Nel cast ritorna, invece, l’attore Larry Miller, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Edwin Poole nella serie tv Boston Legal.

Shaila Gatta tranchant su Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: "Non sento più trasporto"/ "Non c'è futuro"

La trama del film La famiglia del professore matto: Eddie Murphy interpreta quasi tutti i personaggi

La famiglia del professore matto riprende le avventure del professor Klump (Eddie Murphy), alle prese anche in questo nuovo capitolo con il suo alterego, Buddy.

Se il primo continua a combattere con il suo peso importante, il secondo è affascinante e super palestrato, ma non tutto oro è ciò che luccica, infatti, il protagonista continua ad avere difficoltà a gestire la sua identità alternativa.

Questa volta il professor Klump, con l’aiuto della sua nuova assistente Denice (Janet Jackson), sta lavorando ad un nuovo siero di giovinezza, intenzionato a presentarlo il prima possibile al rettore Richmond (Larry Miller).

Inoltre, in questo secondo lungometraggio, sarà ancora più presente la famiglia di Klump, che si rivelerà ancora più irruenta e rozza, mentre il protagonista dovrà fare anche i conti con il nuovo fidanzato di sua nonna, Isaac.

Piero Barone ha una fidanzata?/ Il cantante de Il Volo: “Aspetto l’anima gemella…”

Come se ciò non fosse sufficiente, Klump dovrà tenere anche a bada la follia del suo alterego, che arriverà perfino a dare fuoco alla sua abitazione, ma liberarsi di Buddy sarà più complicato del previsto.