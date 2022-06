La famiglia del Professore Matto/ Su Italia 1 il film con Eddie Murphy

La famiglia del Professore Matto, film di Italia 1 diretto da Peter Segal

La famiglia del Professore Matto va in onda oggi, sabato 11 giugno, su Italia 1 a partire dalle ore 23.50. Nutty Professor II: The Klumps è girato nel 2000 da Peter Segal, regista statunitense, che ha diretto lavori per la tv e film quali Terapia d’urto, 50 volte il primo bacio e L’altra sporca ultima meta.

Nell’ombra del killer/ Su Rai 2 il film con Aubrey Stevens

Il soggetto del film è Steve Oedekerk, Barry W. Blaustein, David Sheffield, Jerry Lewis, Bill Richmond; la sceneggiatura di Barry W. Blaustein, David Sheffield, Chris Weitz, Paul Weitz; la fotografia di Dean Semler; le musiche di David Newman; la scenografia di John H. Anderson; i costumi di Sharen Davis. La famiglia del professore matto è il sequel de Il professore matto, diretto da Tom Shadyac nel 1996. Protagonista assoluto è Eddie Murphy che interpreta cinque ruoli.

Innamorato Pazzo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Ornella Muti

La famiglia del Professore Matto, la trama del film

In La famiglia del Professore Matto siamo alla vigilia delle nozze con la collega Denise, il professor Sherman Klump indice una cena con tutta la sua famiglia, ma deve ancora fronteggiare il suo alterego, l’aggressivo e irriverente Buddy Love, che Klump aveva creato in un precedente esperimento.

Buddy vuole imporre la propria personalità, vivere una sua esistenza e ha la mira di rubare il siero della giovinezza, inventato da Denise. Klump cerca di eliminare il suo doppio manipolando il proprio DNA, ma il farmaco che utilizza riduce in modo graduale la sua intelligenza. Cosa succederà?

Piper/ Su Rete 4 il film con Massimo Ghini e Martina Stella

Il video del trailer de La famiglia del Professore Matto













© RIPRODUZIONE RISERVATA