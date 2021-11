La Famiglia von Trapp a life in the music/ Su Rai 2 il musical su Agathe von Trapp

La Famiglia von Trapp a life in the music andrà in onda sul canale Rai 2 nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 18:50 di oggi, 14 novembre. Questo film è di genere drammatico dell’anno 2015, diretto da Ben Verbong, con Matthew Macfadyen e Eliza Bennett.

Distribuito da Concorde Filmverleih, Constantin – Film, Lionsgate e il paese di distribuzione è Stati Uniti, Germania e Austria. Eliza Bennett è un’attrice e cantante inglese e ha partecipato anche ad altre pellicole come: Grimm’s Snow White, Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, Sweet/Vicious Nanny McPhee – Tata Matilda e la serie tv nota Dynasty.

La Famiglia von Trapp a life in the music, la trama

La Famiglia von Trapp a life in the music è una rivisitazione della biografia della storia di Agathe von Trapp. La pellicola inizia nel presente, dove Rosemary Harris nei panni della protagonista Agathe è diventata ormai una signora anziana e decide di raccontare le storie del suo passata alla sua nipote giovane chiamata Kristy. Stiamo parlando dell’Austria, Salisburgo negli anni Trenta e Agathe ha otto anni quando sua madre era gravemente malata e perde la vita. Lei è molto brava a cantare e promette a se stessa di mettere da parte questa meravigliosa abilità per dedicarsi totalmente al padre Matthew Macfadyen, nei panni di Georg e ai suoi sei fratelli più piccoli.

Anche se la ragazza offre un ottimo contributo, il padre decide di chiedere un aiuto a un’istitutrice, che si possa occupare di gestire e amministrare bene la famiglia numerosa. Improvvisamente quindi nelle loro vite arriva Yvonne Catterfeld, nelle vesti di Maria, ovvero una gentile donna molto espansiva e dolce, la quale in poco tempo riesce a conquistare l’affetto dei bambini della casa Von Trapp, di ognuno, tranne proprio quello di Agathe.

Il padre dei ragazzi è un uomo esigente e molto severo che non apprezza molto i modi allegri della donna e teme l’educazione dei suoi figli, i quali invece si divertono molto a cantare. Questi hanno talento musicale e riescono anche a convincere il padre che Maria è molto buona e dopo essere stata cacciata dal barone, è tornata di nuovo al convento.

Mentre la donna, tornata dai ragazzi, si prende ogni giorno cura di loro, assicurando allegria, gioia ed entusiasmo, il padre dei ragazzi s’innamora di lei, a tal punto di chiederle quindi di sposarlo. Nonostante la gelosia della protagonista, la quale sente molta competizione verso di lei, le cose vanno bene. Grazie a Maria, la famiglia va al Festival di Salisburgo e ottiene la vittoria perchè ha interpretato una canzone austriaca popolare. Purtroppo Hitler e la seconda guerra mondiale li tocca molto, infatti sono costretti ad abbandonare questa città per doversi trasferire negli Stati Uniti.

