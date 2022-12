La famiglia von Trapp, storia vera/ L’intuizione di Padre Wasner e il successo canoro

La famiglia von Trapp, storia vera: Maria, l’abbandono e l’incontro con Georg

Oggi, lunedì 26 dicembre, va in onda il film Tutti insieme appassionatamente, un capolavoro cinematografico ispirato a personaggi realmente esistiti, diventati icone dello spettacolo e del cinema grazie alla pellicola di Wise del 1965. La protagonista del film è la famiglia von Trapp, su cui nel corso degli anni sono state raccontate moltissime storie. Tutto ha in realtà origine da Maria von Trapp, rimasta orfana di mamma quando aveva appena tre anni. La storia vera ci racconta che la bimba viene abbandonata anche dal papà, per essere affidata ad uno zio con cui conserverà sempre un rapporto teso e complicato.

Maria von Trapp nel frattempo coltiva una grande passione per la musica e ben presto si avvicina alla fede in seguito all’incontro con un prete gesuita. La storia che tutti noi conosciamo, ad ogni modo, inizia nel momento in cui, nel 1927, un uomo di nome Georg le chiede la mano. Tra i due una grande differenza di età, ben venticinque anni, ma un amore autentico e, almeno all’inizio, litigarello.

La storia vera della famiglia von Trapp: l’intuizione di Padre Wasner

Maria e Georg riescono comunque a trovare un loro equilibrio e dalla relazione nascono tre figli, ma ben presto arrivano anche tanti problemi urgenti da dover gestire. Negli anni trenta infatti fallisce la Austrian National Bank, dove vi era l’intero patrimonio della famiglia von Trapp. Così Maria, per risollevare la famiglia, decide di affittare due piani del loro palazzo a studenti, professori o preti che si trovavano a trascorrere del tempo a Salisburgo. Una vera e propria intuizione, che portò la i von Trapp ad incontrare Padre Wasner, che li spinse a trasformare la propria passione per la musica in un vero e proprio lavoro.

E’ così che ebbe inizio la loro carriera di cantori, con la vittoria al Festival di Salisburgo e l’esibizione nel 1938 per il compleanno di Adolf Hitler. Arriva quindi il trasferimento a New York, dove però la famiglia von Trapp non ottiene lo stesso successo. Segue un periodo terribile per Maria, depressa perché non sapeva come tenere unita la famiglia ormai disgregata. Nel 1947 la morte di Georg ed un’attività musicale sempre più annaspante per i von Trapp, che restano al comunque, al giorno d’oggi, una tra le famiglie più famose di tutta l’Austria, capaci appunto di ispirare il film e i musical di Tutti insieme appassionatamente.











