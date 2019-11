La famiglia Von Trapp, una vita in musica/ Video, su Rai 1 il film con Cosima Shaw

La famiglia Von Trapp, una vita in musica va in onda su Rai 1 per prima serata di oggi, giovedì 28 novembre 2019, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 con diverse case cinematografiche americane tedesche e austriache che hanno permesso la produzione per la regia di Ben Verbong In quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto della sceneggiatura. Nel cast della pellicola sono presenti diversi attori internazionali apprezzati anche in Italia in diverse pellicole trasmette soprattutto sul circuito televisivo come nel caso di Yvonne Catterfield, Matthew Macfadyen, Eliza Bennett, Rosemary Harris e Cosima Shaw.

La famiglia Von Trapp – una vita in musica, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de La famiglia Von Trapp una vita in musica. Ci troviamo a Salisburgo in Austria nel corso dell’ultima parte degli anni 30 in una zona d’Europa in cui sta per scatenarsi molto presto la terribile seconda guerra mondiale voluta dal regime nazista di Hitler. Nella città di Salisburgo vive una famiglia che purtroppo suo malgrado ha dovuto fare i conti con la scomparsa di un vero e proprio pilastro. In particolare la giovane Agathe, suo padre Georg e il resto della famiglia ha dovuto fare i conti con la prematura morte della madre per via di una terribile malattia che non le ha dato scampo. Una terribile evenienza che segnerà per sempre la vita della stessa Agathe la quale dovrà mettere da parte le sue velleità di poter diventare una cantante di livello internazionale grazie a delle capacità davvero straordinarie per quanto concerne questo genere di arte. Infatti la donna dovrà occuparsi di questioni maggiormente pratiche ed in particolar modo trova occuparsi non solo dei suoi fratellini più piccoli ma anche e soprattutto del padre che in ragione del grande dolore provato dalla scomparsa della propria amata donna non riesce assolutamente a reagire. Passano gli anni e lei riesce a diventare una vera e propria madre per bambini più piccoli nonché una donna capace di occuparsi di tutte le faccende della casa permettendo così a suo padre di dedicarsi prettamente a situazioni riguardanti le varie faccende di natura lavorativa. Tuttavia un nuovo cambiamento andrà a scuotere la famiglia Trapp. Nello specifico Georg decide di assumere una donna di nome Maria nelle vesti di governante della casa. La donna si dimostra molto amorevole nei confronti dei bambini più piccoli e soprattutto riuscirà a far scattare nell’animo dello stesso Georg l’esigenza di avere una donna al proprio fianco. A farne le spese sarà nuovamente la povera Agathe la quale molto presto dovrà anche confrontarsi con un evento drammatico come quello della Seconda Guerra Mondiale.

Il trailer de La famiglia Von Trapp – una vita in musica





