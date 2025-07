Diretta Streaming La Fenice in Piazza San Marco - Cavalleria Rusticana: in seconda serata su Rai Tre oggi 16 luglio 2025.

Per gli appassionati dei capolavori classici e per gli estimatori di versioni innovative di pagine iconiche della cultura artistica italiana, arriva oggi – 16 luglio 2025 – un appuntamento imperdibile: La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana. Uno spettacolo che da anni è seguito da Rai Cultura e che per la sua rinnovata edizione propone un grande classico del verismo italiano che porta la firma di Pietro Mascagni. Un evento in diretta streaming che unisce non solo gli appassionati dei capolavori di repertorio ma anche le nuove generazioni che si affacciano ad un genere che anche a distanza di decenni si dimostra all’avanguardia e capace di innovarsi e rinnovarsi.

Con l’impronta dell’eccelso direttore d’orchestra e compositore Pietro Mascagni, la diretta streaming de La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana è un appuntamento che seppur in seconda serata troverà certamente grande seguito da parte di telespettatori e ascoltatori. Lo spettacolo verrà trasmesso in tv – oggi, 16 luglio 2025 – alle ore 23.45 su Rai Tre. L’opera di Mascagni, come anticipato, verrà proposta agli appassionati in forma di concerto e la visione sarà disponibile anche in diretta streaming mediante l’apposita piattaforma RaiPlay.

Diretta Streaming La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana: cast e direttore d’orchestra

Un cast di spicco, una direzione eccelsa; la diretta streaming La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria Rusticana – oggi, 16 luglio 2025 – sarà impreziosita da musicisti del calibro di Franco Vassallo, Valeria Gardello – come racconta Rai Ufficio Stampa – oltre a volti di caratura internazionale come Oksana Dyka e Mikheil Sheshaberidze. Spiccano anche Annunziata Vestri, Rico Saccani a dirigere l’Orchestra della Fenice e Claudio De Toma che si è occupato della regia televisiva per lo splendido spettacolo musicale e culturale disponibile in diretta streaming da questa sera – 16 luglio 2025 – in seconda serata su Rai Tre e sulla piattaforma RaiPlay.