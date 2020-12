La fidanzata di Mario Balotelli/ Da Alessia Messina a Dayane Mello: gli ultimi gossip

Non ama essere al centro del gossip ma ogni suo avvistamento con una ragazza fa inevitabilmente scalpore. Per questo in tanti si chiedono se Mario Balotelli abbia ad oggi una fidanzata. Solo pochi mesi fa si è molto parlato di una storia d’amore con un’ex volto di Uomini e Donne: Alessia Messina. “Sono fidanzato e innamorato. Ma niente interferenze” ha dichiarato qualche tempo fa al settimanale Chi, confermando, dunque, di essere sentimentalmente impegnato. Gli indizi, poi, avevano fatto il resto, portando ad un nome: quello di Alessia. Eppure, solo poche settimane dopo, l’ennesimo colpo di testa del campione, che sulla sua pagina Instagram ha negato ogni coinvolgimento: “Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please”.

Mario Balotelli e quel romantico aneddoto di Dayane Mello

Questa parole sono servite a chiudere la questione, anche se la versione di Alessia Messina è stata ben diversa da questa. Intanto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa al fratello Enock ha portato Dayane Mello a ricordare la loro storia d’amore. In Casa la modella ha infatti raccontato un romantico aneddoto: “Mario mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha preso un ristorante solo per noi, con il tavolo al centro del ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci siamo incontrati tre o quattro volte. Le rose le ho trovate in macchina quando siamo tornati. È molto romantico”.



