La fidanzata di Miguel Gobbo Diaz chi è?/ “L’amore è una cosa seria..”

Chi è la fidanzata di Manuel Gobbo Diaz? Le fan continuano a chiedersi quali siano i dettagli della vita privata dell’attore ma, al momento, sembra proprio che non ci sia niente da dire su di lui. Le novità a riguardo potrebbero arrivare oggi pomeriggio quando l’attore prenderà posto nello studio di Oggi è un altro giorno. Al momento si sa davvero poco del suo passato e della sua vita privata, non sembra si sia mai sposato ma non abbiamo notizia di una possibile storia d’amore importante, magari una convivenza, che sia relativa agli anni passati o questi ultimi che lo hanno reso famoso prendendo parte alla fiction Nero a Metà che presto otterrà una terza stagione per la gioia dei fan. Gli stessi che lo seguono assiduamente sui social alla ricerca di un indizio sulla sua vita privata ma senza successo.

La fidanzata di Miguel Gobbo Diaz chi è?

Manuel Gobbo Diaz quindi è fidanzato oppure no? Possiamo dire di no, salvo novità. Il suo unico interesse adesso è la recitazione e questo fa felici tutte quelle fan che lo seguono non solo per la sua bravura ma anche per la sua bellezza. Naturalmente il dubbio rimane perché è probabile quindi che sia single ma potrebbe semplicemente trattarsi di un alto grado di riservatezza dell’attore che ha fatto calare un sipario sulla sua vita privata per distinguere il suo ruolo pubblico da quello che fa e che vive quando non è sul set e sotto i riflettori. Il resto lo scopriremo tra qualche ora su Rai1.



