La fidanzata di papà/ Video, su Italia 1 il film con Massimo Boldi e Simona Ventura

La fidanzata di papà va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 21:30 la messa in onda del film di genere commedia . Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2008 dalla Medusa Film azione con Sky per la regia di Enrico Oldoini quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Paolo Costella. Le musiche della colonna sonora Alessandro Molinari con il montaggio realizzato da Mauro Bonanni mentre nel cast sono presenti Massimo Boldi, Simona Ventura, Enzo Salvi, Biagio Izzo, Nino Frassica, Davide Silvestri, Martina Pinto e Teresa Mannino.

La fidanzata di papà, la trama del film

Ecco la trama de La fidanzata di papà. Massimo è un imprenditore milanese che da qualche anno è rimasto vedovo. La perdita della adorata moglie è stata traumatica, ma in ragione delle tante esigenze dovute al suo lavoro e soprattutto a quelle dei suoi due figli Lara e Matteo, è riuscito a ripartire e superare il dramma. Lui occupa gran parte della sua quotidianità soprattutto per soddisfare i propri figli con Matteo che ha deciso di andare a studiare a Miami per ampliare le proprie possibilità di lavoro. Durante la permanenza nella città della Florida, Matteo conosce una giovane italiana di nome Barbara anche lei trasferitasi in America per portare avanti i propri studi. Tra di loro nasce un amore estremamente forte e passionale che ben presto porterà i due a commettere qualche piccola leggerezza ed in particolar modo lei rimane incinta.

Appena viene informato della cosa papà Massimo insieme all’altra figlia Lara partono alla volta di Miami per capire cosa stia accadendo e soprattutto per dare il benvenuto al nipotino. Lo stesso fa la mamma di Barbara, Angela. Le prime tensioni tra le due famiglie si hanno nel momento in cui il nascituro incredibilmente è di pelle nera. Si parla e si ipotizza un possibile tradimento da parte della ragazza, ma in realtà si dimostrerà il tutto essere frutto di un piccolo scherzo della genetica. Quando le cose sembrano essere finalmente sistemate tra i due giovani, allora ci sarà anche la possibilità per nuovi risvolti anche per quanto riguarda la vita sentimentale dello stesso Massimo e di Angela che è a sua volta libera in quanto divorziata. Massimo da qualche settimana aveva iniziato una relazione con una donna di nome Luminosa, ma la bellezza di Angela è tale per cui si lascia andare in una nuova pericolosa avventura che ha risvolti davvero divertenti.

