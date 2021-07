La fidanzata di papà/ Video, su Italia 1 il film con Massimo Boldi (oggi, 11 luglio)

La fidanzata di papà sarà trasmesso da Italia 1 oggi, 11 luglio 2021, a partire dalle ore 21.20. La regia è di Enrico Oldoini che negli anni 90 ha diretto diversi cinepanettoni come – Vacanze di Natale ’90 – Vacanze di Natale ’91 – Anni ’90 – in televisione ha diretto importanti serie televisive: – Don Matteo – Capri – Un passo dal cielo – Il restauratore – Provaci ancora prof.!- Il film è distribuito da Medusa Film e prodotto da Medusa Film in collaborazione con Sky. Nel cast per la prima volta compare Simona Ventura che non si lascia sfuggire l’occasione di cimentarsi anche nei cinepanettoni.

Nel cast sono presenti attori come Martina Pinto, nonostante la sua giovane età ha già all’attivo molti film per il cinema e per la televisione. Ha lavorato con Verdone in – Grande, Grosso e Verdone – per la tv è stata protagonista d importanti fiction e film come: – Maria Goretti – Incantesimo 6 – Don Matteo 4 – Ho sposato uno sbirro – Carabinieri 7 – Viso d’angelo – L’onore e il rispetto – solo per citarne qualcuno. Ha partecipato anche all’edizione di – ballando con le stelle – vincendo la supercoppa.

La fidanzata di papà, la trama del film

Leggiamo la trama de La fidanzata di papà. Barbara (Martina Pinto) e Matteo (Davide Silvestri) sono due ragazzi italiani che vivono a Miami e gestiscono un ristorante. La donna è in dolce attesa e sarà questo evento a far incontrare i rispettivi genitori che non vedono l’ora di diventare nonni. Massimo (Massimo Boldi) gestisce un albergo a Cortina, ed è il papà di Matteo.

L’uomo è vedovo, ma da qualche tempo ama in segreto la direttrice “dell’Ancora”, fino a quando conosce Angela (Simona Ventura) la madre di Barbara, che vive a New York e gestisce una catena di ristoranti, la è felicemente separata da un marito siciliano interpretato da Nino Frassica che a ciel sereno sbarca a Miami in compagnia di una donna che non è altro che Biagio Izzo, a portare scompiglio nella vita di Angela.

I preparativi per i festeggiamenti fervono, quando all’aeroporto Barbara è colta da doglie, immediatamente viene condotta all’ospedale, ma qui la famiglia trova una grande sorpresa, la donna mette al mondo un bambino nero. Matteo sconfortato per il tradimento scappa con una ex fiamma, ci penserà mamma Angela a rimettere a posto le cose e a far riappacificare i ragazzi che convoleranno a nozze.

