LA FIERA DELLE ILLUSIONI/ Il film spietato di Del Toro dal finale “indimenticabile”

Un noir spietato con un protagonista magnetico che mette in scena il lato più mostruoso dell’animo umano, pur tirandola un po’ per le lunghe.

“Fiaba nera”: questo è il termine che vediamo più spesso associato al nome di Guillermo del Toro, e non a torto. Da Il Labirinto del Fauno a The Shape of Water, passando per i vari Hellboy, il regista messicano ci ha abituato a film dall’atmosfera tutta loro, in cui l’orrore convive con il calore e chi ha un aspetto mostruoso è spesso più umano e vulnerabile di quanto non sembri. Si potrebbe pensare che La Fiera delle Illusioni si inserisca a pieno in questo filone, tra l’ambientazione da circo e uno stuolo di bizzarri personaggi; in parte è così, ma in quest’ultima opera di del Toro c’è molta poca fiaba e molto noir, come andremo a vedere.

Stanton Carlisle (Bradley Cooper), uomo in cerca di fortuna e dal passato tormentato, si unisce a una fiera itinerante gestita dall’inquietante Clem (Willem Dafoe); quando scopre che la chiaroveggente Zeena (Toni Collette) è diventata tale applicando la semplice induzione, diventa suo apprendista con la speranza di costruirsi un futuro con Molly (Rooney Mara), altra artista della fiera. Riuscirà a conseguire questo suo obiettivo o emergeranno altri impulsi e personaggi a deviare il suo percorso?

Certo è che La fiera delle Illusioni è un film che tiene le sue carte ben coperte, ad esempio per quanto concerne l’aspetto soprannaturale: sono solo i personaggi a muovere i propri destini o forse qualche forza maligna opera dietro le quinte come un malefico direttore d’orchestra? La risposta, sempre che ci sia, rimane un mistero fino alla fine della pellicola, contribuendo al suo ritmo angosciante che tiene lo spettatore in un continuo stato di dubbio.

Magia o non magia, il film è essenzialmente un’analisi del personaggio di Bradley Cooper, che spadroneggia su (quasi) tutti a livello di interpretazione. Quest’uomo, inizialmente taciturno e quasi impacciato, si rivela pieno di risorse, intraprendente ma anche fragile e pieno di sfaccettature. Il suo Stan Carlisle è un camaleonte che sa quando tenere la testa bassa e quando raccogliere ciò che ha seminato: la sua vera natura è essa stessa un mistero, muta e si evolve, salvo rivelarsi definitivamente nel finale, quando Stan attraverserà il metaforico vicolo da incubo che dà al film il titolo originale. L’unico personaggio che gli tiene testa, a livello sia narrativo che attoriale, è quello di Cate Blanchett: la sua dottoressa Lilith, come la Galadriel del Signore degli Anelli, è al tempo stesso magnetica e terrificante, una classica femme fatale che pur meritando un po’ più di approfondimento lascia comunque il segno.

Per quanto concerne la messa in scena, due sono gli elementi che rimangono maggiormente impressi e che sono sempre valorizzati nei film di del Toro. Il primo è la fotografia: La Fiera delle Illusioni è un film a volte oscuro, specie nella prima metà, a volte luminoso ma bipolare, con fonti di luce discordanti e colorate. Da un lato la luce calda dei riflettori e della ribalta, dall’altro un verde malato, che illumina i volti rivelando ambizioni e illusioni che si racconta ciascun personaggio. L’altro elemento di spicco è la scenografia, variegata ma sempre di impatto: il circo è sudicio, umido, ma si maschera dietro una facciata di luci e colori, mentre lo studio della dottoressa Lilith è elegante e monolitico, quasi una sala del trono. Tutti questi elementi concorrono a creare un’atmosfera unica, che vede il suo culmine nel quarto d’ora finale già citato: la rete di illusioni che si sono costruiti i vari protagonisti, che siano ideali, religione o ambizione, vengono meno in una brutale sequenza al cardiopalma, e posso assicurarvi: chiunque veda questo film farà fatica a dimenticarsi la scena di chiusura.

Rispetto al film originale del 1947, il remake del 2021 dura mezz’ora in più, e pur trattandosi di un diverso adattamento dello stesso romanzo è difficile giustificare un tale minutaggio. Un ritmo disteso non è necessariamente un difetto, specie se sorretto da un comparto tecnico tanto eccellente; tuttavia, la linearità della trama e un netto stacco tra le due metà del film lasciano il dubbio che il tempo dedicato al primo atto non sia stato utilizzato al meglio; in particolare, molti elementi introdotti in quella parte non sembrano tornare in alcuna maniera nelle fasi successive, pur tenendo lo spettatore sulle spine nel mentre. Altro difetto è la scarsa caratterizzazione dei comprimari: mentre alcuni non ne hanno bisogno per funzionare – Toni Collette interpreta un ottimo mentore, mentre Dafoe è diabolico come suo solito – il personaggio di Rooney Mara è il classico interesse amoroso passivo e privo di un’identità slegata da quella del compagno; ciò non dovrebbe sorprendere, vista l’età del materiale di partenza, ma si tratta comunque di una spiacevole mancanza.

In conclusione, La Fiera delle Illusioni è uno dei film più modesti di Guillermo del Toro, e per questo anche uno dei più spietati: se gli umani sono i veri mostri, e i mostri portano un po’ di magia in mondi spesso cupi – in questo caso siamo agli inizi della Seconda guerra mondiale – cosa succede quando il soprannaturale rifiuta di mostrarsi? Rimaniamo con una violenza dimessa ma efferata, nessun incantesimo se non le menzogne che si raccontano agli altri e a noi stessi. In sintesi, il male sottotono, che non è mai stato così privo di luci.

