La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente, Canale5/ Rebecca Emilie Sattrup…

La trama di La figlia della Sciamana 2 Il dono del serpente ha il titolo internazionale in lingua inglese di The Shamer’s Daughter II: The Serpent Gift. La sua prima apparizione televisiva risale al 26 ottobre 2020 sui vari canali della piattaforma satellitare Sky, tra cui Sky Cinema Family in occasione del ciclo Happy Halloween. Il primo capitolo della saga si intitola semplicemente La Figlia della Sciamana e risale al 2015. Il cast era un po’ differente, con la presenza tra gli altri di Rebecca Emilie Sattrup nel ruolo di Dina. La regia era stata curata da Kenneth Kainz.

La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente va in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, venerdì 1° gennaio, a partire dalle ore 16.10. Il film è tratto da un romanzo di Lene Kaaberbøl, con la sceneggiatura realizzata da Anders Thomas Jensen. La regia, invece, è stata affidata al danese Ask Hasselbalch, che nella sua carriera ha diretto anche i primi tre capitolo della saga di Antboy. La protagonista è l’attrice norvegese Agnes Kittelsen, famosa grazie a Journey To the Christmas Star e Pyromanen. Al suo fianco, ecco il collega Jakob Oftebro, a sua volta apprezzato in In ordine di sparizione, Gold Coast, The Last King, A Conspiracy of Faith – Il messaggio nella bottiglia e Lettera al Re. Il cast viene completato da Allan Hyde, Søren Malling e Nicolas Bro.

La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente, la trama del film

La trama di La figlia della sciamana 2 Il dono del serpente vede ancora una volta protagonista la giovane Dina, che possiede numerosi poteri sovrannaturali ereditati da sua madre. La ragazza si è recata presso le Highlands con l’obiettivo di catturare il cattivo Drakan. Da un momento all’altro, si imbatte in un uomo che dice di essere il suo papà. Nel frattempo, il fratello Davin e il caro amico Nico vengono imprigionati presso Sagisborg. Dina e il presunto padre scelgono di stare dalla stessa parte per sconfiggere i nemici.

Al tempo stesso, la mamma viene imprigionata dopo un terribile inganno e Dina viene coinvolta in un gioco di potere, forse molto più grande di lei. La sua vita viene messa a serio repentaglio, ma la giovane mette in evidenza tutte le sue qualità.



