La figlia della sciamana/ Su Canale 5 il film con Rebecca Emilie Satrup

La figlia della sciamana andrà in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, a partiredalle ore 16:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Danimarca nel 2015 e che ha visto alla regia il cineasta Kenneth Kainz. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati tratti da un famoso romanzo scritto da Lene Kaaberbol mentre l’adattamento per la versione cinematografica è frutto del lavoro di Anders Thomas Jensen. Nel cast sono presenti tanti attori Danesi molto famosi in pace tra cui anche alcuni di grande successo internazionale tra i quali ricordiamo Rebecca Emilie Satrup, Maria Bonnevie, Jakob Oftebro, Allan Hyde, Allan Hyde, Peter Plaugborg, Stina Ekblad, Soren Malling e Laura Bro.

La figlia della sciamana, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama de La figlia della sciamana. In un regno immaginario risalente all’epoca medievale vive un re alle prese con una situazione piuttosto complicata per quanto riguarda il suo regno. Infatti il suo primogenito di nome Nicodemus da sempre lo tormenta con le sue bravate e con la sua scarsa responsabilità. Come dovrebbe sempre fare un regnante che ha a cuore il destino del proprio popolo cerca di capire se effettivamente il figlio sia degno di succederlo al trono anche perché ne avrebbe diritto essendo il suo primo figlio.

La situazione diventa molto tesa all’interno della famiglia reale con il re che ad un certo punto fa capire in maniera evidente come probabilmente Nicodemus non siederà mai su quel trono tanto desiderato. Ad un certo punto la situazione degenera ed un giorno il re viene assassinato insieme a sua moglie lasciando un figlio di soli 4 anni.

Agli occhi dei giudici e soprattutto del popolo il principale indiziato è ovviamente Nicodemus il quale viene trovato ubriaco in una Taverna del regno con in mano un coltello insanguinato. Ovviamente all’epoca non esisteva il test del DNA per cui non era possibile stabilire con certezza che fosse stato lui ad uccidere il padre e la sua famiglia. La legge in queste situazioni prevedeva che fosse il prossimo re a dichiararsi o meno innocente per cui fino a che il giovane re non avesse detto la verità nessuno poteva fargli nulla e soprattutto non poteva essere sottoposto ad alcun genere di pena.

Per risolvere quest’incredibile problematica viene chiamata alla corte una sciamana in grado di leggere nella mente delle persone. La sciamana dovrà quindi leggere nella mente del re e capire cosa effettivamente fosse successo e soprattutto se fosse stato lui ad ordinare l’omicidio dei suoi cari. Alla corte arriva insieme alla sciamana anche sua figlia Dina che ha le stesse abilità della madre. Proprio questa giovane ragazza avrà un ruolo importantissimo per riuscire finalmente a decifrare la verità.



