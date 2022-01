La figlia della Sciamana/ Su Italia 1 il film con Maria Bonnevie

La figlia della Sciamana, film di Italia 1 diretto da Kenneth Kainz

La figlia della Sciamana riempirà la programmazione televisiva di Italia 1 per il pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio, dalle ore 14:26. Si tratta di una pellicola del 2015 prodotta in Danimarca e con il soggetto tratto da un romanzo scritto da Lene Kaaberbol.

La regia della pellicola è stata firmata da Kenneth Kainz, la sceneggiatura è stata riviste ed adattata la versione cinematografica da Anders Thomas Jensen mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Jeppe Kaas. Nel cast ci sono attori di grande talento tra cui Rebecca Emilie Sattrup, Maria Bonnevie, Jakob Oftebro, Allan Hyde, Peter Plaugborg, Stina Ekblad, Soren Malling e Laura Bro.

La figlia della Sciamana, la trama del film: l’unica legge quella del più forte

In La figlia della Sciamana ci troviamo nelle sconfinate lande della Danimarca in un tempo in cui non ci sono leggi se non quella del più forte e potente. È un periodo di forti tensioni anche dal punto di vista politico con il regno di Dunark che viene messo costantemente a rischio da cospiratori pronti ad assassinare il re per accedere al trono.

In effetti questo è ciò che accade e in particolare con il figlio più grande del re, Nicodemus Ravens che si macchia dell’assassinio del suo amato padre, della moglie che peraltro è incinta. Per distruggere completamente ogni traccia del suo potere, Nicodemus uccide anche il suo fratello di soli 4 anni compiendo così un crimine di rara malvagità.

Le accuse ricadono interamente su di lui anche perché dopo la constatazione del decesso della famiglia reale, lo stesso Nicodemus viene ritrovato completamente ubriaco e con un coltello in mano che pare essere quello con cui sono stati assassinati i componenti della famiglia. Purtroppo in quel periodo nelle terre selvagge della Danimarca esisteva una legge particolare secondo la quale un regnante oppure un componente della famiglia reale non può essere incriminato di alcun crimine se non sia lui stesso a confessarlo.

Nickodemus nonostante sia stato trovato con delle prove schiaccianti nei suoi confronti decide di dirsi completamente estraneo ai fatti e quindi innocente. Siccome il popolo era particolarmente legato alla figura del re si decide di risolvere la questione in una maniera differente ossia facendo arrivare nella corte una sciamana di nome Melusina che ha come grande capacità quella di saper leggere nella mente delle persone. Insieme alla sciamaan nella Corte arriva anche la figlia di nome Dina che peraltro ha altre grandi capacità. Proprio l’arrivo della figlia della sciamana risulterà un elemento di rottura per la tranquillità della corte e del regno con Nicodemus che dovrà gestire al meglio il tutto.

Video, il trailer del film “La figlia della Sciamana”





