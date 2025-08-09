Licia Colò e la figlia Liala sono due gocce d'acqua. La 20enne è anche lei bellissima, e ha voluto seguire le orme della sua mamma.

Licia Colò ha presentato sua figlia Liala nel corso di un’ospitata a Verissimo. “Io non avevo mai desiderato dei figli” – ha detto – “di questo devo ringraziare Alessandro perché Liala l’ho desiderata tantissimo“. Il suo nome è nato dall’unione dei nomi dei genitori, dato che ha le prime due lettere di Licia, le prime due dell’ex marito Alessandro Antonino e la A di Always (“Per sempre” in inglese). “Io le dico sempre che lei è il frutto dell’amore più bello del mondo” – ha continuato – “perché una donna che non desidera figli, poi si innamora e desidera con tutta sé stessa un figlio credo che quello sia proprio amore“.

A proposito del carattere di sua figlia, lei ha inoltre rivelato che Liala è una donna molto indipendente. “Credo che il successo di una mamma sia proprio che il figlio abbia le ali grandi per volare“, ha infine concluso lei.

Chi è Liala Antonino, la figlia di Licia Colò

Nata nel 2005 dalla relazione tra la conduttrice e l’ex Alessandro Antonino, la giovane donna ha oggi 20 anni ed è una travel blogger con una grande passione per il mondo del cinema e della tv. Il suo sogno è infatti quello di poter lavorare un giorno nel piccolo schermo e di seguire quindi le orme della sua mamma. Il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo è in realtà avvenuto quando ha iniziato a collaborare con alcune produzioni televisive in qualità di assistente alla regia. Liala ha tra l’altro partecipato insieme alla mamma ad alcuni talk show come La Volta Buona di Caterina Balivo, Verissimo di Silvia Toffanin e Bella Ma’ di Pierluigi Diaco.

Di lei si sa inoltre che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con la madre, da cui ha ereditato la passione per i viaggi, la natura e la tv. Ha anche confessato di non aver mai risentito i momenti in cui Colò doveva restare lontana per lavoro, soprattutto grazie alla presenza di altre persone che si prendevano cura di lei, come ad esempio i nonni. Liala e Licia sono intanto diventate ottime amiche, tanto che la ragazza non avrebbe sofferto la separazione dei genitori, dato che ha conservato un ottimo rapporto con entrambi. L’altra sua passione è la cucina, ereditata dalla nonna napoletana, e che le permette di deliziare ospiti con diversi piatti della tradizione.

Molto attiva sui social, la ragazza ha un profilo Instagram che vanta la presenza di migliaia di followers. Proprio su quei canali virtuali, mostra la sua quotidianità ma anche la sua attività lavorativa in qualità di modella e assistente alla regia per diversi programmi televisivi.