La figlia di Ryan/ Su Rete 4 il film con Robert Mitchum (oggi, 10 gennaio 2021)

La figlia di Ryan va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, domenica 10 gennaio, alle ore 14:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel Regno Unito nel 1970 da diverse case cinematografiche tra cui la Metro Goldwyn Mayer. La regia del film è stata affidata a David Lean, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Robert Bolt, le musiche della colonna sonora porta la firma di Maurice James mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Freddie Young. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Sarah Miles, Robert Mitchum, Trevor Howard, Christopher Jones, John Mills e Leo McKern.

La figlia di Ryan, la trama del film

In La figlia di Ryan ci troviamo in Irlanda nell’anno 1916, in particolare nella penisola di Dingle in un piccolo villaggio. Nonostante sia in atto il primo terribile conflitto mondiale, in questo villaggio la vita scorre ancora in maniera serena tra diverse problematiche legate soprattutto alla voglia di indipendenza da parte dell’Irlanda. In questo piccolo villaggio vive un uomo che gestisce con grande passione un pub insieme alla figlia Rosy.

Quest’ultima è contenta del livello di vita che può portare avanti in questa piccola comunità e spera che il futuro possa regalarle qualche possibilità di avere esperienze differenti. Il momento ideale affinché questo possa accadere avviene con l’arrivo nella piccolo villaggio di un maestro di nome Charles. L’uomo arriva da Dublino e porta con sé un certo fascino e la possibilità di avere una vita differente per cui Rosy ne rimane affascinata e nonostante i tanti dubbi per quanto riguarda il loro rapporto, decide di sposarlo.

Tuttavia, la vita matrimoniale a cui viene destinata la donna è ben differente da quella che aveva sempre immaginato e sognato per cui la sua esistenza sarà nuovamente sconvolta non appena nella cittadina arriva un maggiore inglese pluridecorato per i suoi atti eroici durante la guerra e il quale deve riprendersi da una ferita riportata durante un duro combattimento contro i tedeschi.

L’uomo viene messo a capo del piccolo villaggio, ma ben presto rimane affascinato da Rosy con i due che iniziano una pericolosa relazione extraconiugale che viene scoperta da Michael, lo scemo del villaggio. Michael con i suoi modi di comunicare assolutamente estrosi finisce per far capire a tutta la cittadinanza quello che sta succedendo compreso anche il padre di Rosy.

La vicenda avrà dei risvolti di natura drammatica non appena nel villaggio arrivano dei ribelli irlandesi che vogliono prendere possesso di alcune armi cadute nel mare e perse dai tedeschi. Il papà di Rosy essendo probabilmente l’unico contrario all’indipendenza dell’Irlanda nel piccolo villaggio, decide di avvertire le autorità. Questa sua denuncia avrà delle ripercussioni importanti sulla povera donna che viene vista da tutto di villaggio come la principale responsabile di quanto accaduto per cui derisa e cacciata via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA