La figlia scomparsa/ Su Rete 4 il film con protagonista Ireland Baldwin (25 luglio)

La figlia scomparsa va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata in Canada nel 2017 dalla casa cinematografica Odyssey Media mentre la regia porta la firma di George Erschbamer. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Paul Brady, il montaggio è stato realizzato da Mauri Bernstein mentre nel cast sono presenti tra gli altri Ireland Baldwin, Victoria Pratt, Nicholas Lea, Sage Brocklebank e Alexa Rowe.

La figlia scomparsa, la trama del film

Ecco la trama de La figlia scomparsa. In quella che sembra essere una tranquilla cittadina della provincia canadese, una detective porta avanti una vita felice e per certi versi serena grazie ad un marito amorevole e una figlia a cui è particolarmente legata. Lei sa fare benissimo il proprio lavoro tant’è che viene presa molto in considerazione in ragione delle sue capacità che le permettono di valutare con efficienza e soprattutto distacco tutte le situazioni che si pongono avanti con le relative indagini.

Tuttavia, il destino le ha riservato una situazione piuttosto complicata in quanto improvvisamente sua figlia ed una sua compagna svaniscono nel nulla presso l’università dove studiavano. La donna preoccupata dal fatto di non riuscire ad avere notizie sul corpo della figlia, decide di lasciare la sua tranquilla cittadina e di recarsi presso il campus universitario per capire cosa stia succedendo.

Dopo aver valutato con attenzione le tracce presenti nella sua sistemazione e soprattutto aver raccolto alcune testimonianze da parte di conoscenti ed altri studenti, inizia le proprie indagini con l’obiettivo di trovare quanto prima la figlia anche perché teme che possa esserle accaduto qualcosa di grave. Incredibilmente, la detective scopre che sua figlia insieme alla compagna di studi sono state espulse dalle università in quanto si sono rese protagoniste di un’incredibile irruzione nel laboratorio di biologia.

Questa mancanza di rispetto da parte della figlia suona come una vera e propria novità agli occhi di Victoria la quale pensa che sia dovuto per forza di cose succedere qualcosa di collegato. Indagando nella vicenda, si rende conto di dover fare i conti con un vero e proprio muro burocratico che non vuole permettere di scoprire la verità su quello che è accaduto alla figlia e soprattutto dove si trova. La vicenda si dimostrerà sempre più complicata anche perché sembra che ci sia anche lo zampino del governo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA