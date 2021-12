La finale di Miss Italia 2021 rinviata causa covid/ Quando va in onda? Slitta a…

Miss Italia 2021, nuova data della finale: quando va in onda?

L’elezione di Miss Italia 2021 in programma domenica sera è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono purtroppo emersi due casi di contagio da Covid tra le concorrenti. L’incoronazione slitta a gennaio. In seguito ai due casi di positività, al fine di tutelare le ragazze, Patrizia Mirigliani ha spiegato che il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento insieme al sindaco Luigi Brugnaro hanno deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale. Il sindaco di Venezia ha tenuto a precisare che la salute è la priorità: “Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto. Ringrazio l’organizzazione di Miss Italia, del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori”.

Patrizia Mirigliani ha commentato la decisione: “Siamo molto dispiaciuti ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di Miss Italia 2021 è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”. La serata finale doveva essere condotta da Elettra Lamborghini. Al suo fianco ci sarebbe stato il conduttore Alessandro Di Sarno.

Miss Italia 2021 diventa una miniserie tv in streaming

Miss Italia 2o21 si trasforma in una serie tv. Va in soffitta la classica sfilata e l’atteso evento di quest’anno del concorso di bellezza più celebre e longevo d’Italia, nato nel 1939, diventa una mini serie tv trasmessa sulla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l’Italia. Una trasformazione per raccontare una nuova idea di bellezza e parlare anche ai nativi digitali e al pubblico più giovane, avvicinandoli alla manifestazione. “La voce sempre più ferma della “generazione Z” su temi sociali molto importanti e l’accelerazione sul digitale messa in moto dal Covid mi hanno incoraggiata a fare il passo sul quale da tempo riflettevo. Miss Italia è sempre stata il veicolo di espressione per forti cambiamenti sociali e questa generazione vuole essere ascoltata su tematiche che impatteranno sul loro futuro. Così anche noi abbiamo trasformato i principi valoriali del concetto di bellezza come espressione dell’individuo unico e originale nell’impegno sociale, la sostenibilità ambientale, nel wellness e non più in ciò che la società impone come canoni standard”, ha sottolineato la patron Patrizia Mirigliani. Tra i principali obiettivi di questo nuovo format c’è quello di raccontare, creando contenuti specifici da veicolare su piattaforme digitali, l’anniversario della fondazione di Venezia. @crown.revolution è il contenitore tematico di Miss Italia 2021 che accenderà i riflettori sulle giovani aspiranti al titolo. Lo scorso anno vinse Martina Sambucini.

