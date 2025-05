«Pace a voi!». Con queste parole il Santo Padre Leone XIV si è presentato al mondo e alla Chiesa, inaugurando de facto il suo Pontificato.

Nel breve discorso del Papa è stato subito evidente il compito dell’ufficio che da poco ricopre Prevost in quanto successore di Pietro, cioè rimandare a Cristo. Non augura la propria pace, né una pace generica o ammantata di buonismo, ma richiama al “primo saluto di Cristo risorto”, a una pace cioè figlia della Pasqua. L’elezione del Papa è dunque motivo di gratitudine a Dio per il dono della Chiesa e del Pontefice, un dono, segno visibile dell’unità della Chiesa universale, che con questa elezione si rinnova nuovamente. Un segno d’unità non per la durata del Conclave, ma per la natura intrinseca del Ministero petrino.

Inutile discutere in questi giorni sul profilo, su cosa farà o su quali sono le idee del nuovo Pontefice: certamente Leone XIV avrà e svilupperà una sua visione ecclesiale, del tutto lecita, ma il punto principale è un altro, ben più profondo. Molte analisi dei primi giorni si soffermano sull’origine statunitense del Santo Padre, soffermandosi a discutere delle conseguenze geopolitiche e interne alla Chiesa, altri ancora ne parlano come un’elezione in chiave “anti-trumpiana”. Forse invece è il caso di considerare la chiusura del Conclave da un altro punto di vista, sotto gli occhi di tutti eppure ignorato: quello della folla radunata in San Pietro e delle milioni di persone collegate tramite la televisione.

L’emozione, la preghiera, la gioia non è stata successiva all’annuncio del Cardinale protodiacono, ma si è scatenata al colore bianco della fumata e al rumore delle campane della Basilica. Il grido festante della folla si è alzato nuovamente alle parole Habemus papam, nell’ignoranza più totale dell’identità del Pontefice. La Chiesa dunque non è in festa perché il Cardinale Prevost è diventato Papa, i festeggiamenti sono iniziati ben prima di sapere il nome dell’eletto: la Chiesa tutta gioisce ed è in festa perché è stato eletto il Papa, chiunque egli sia.

Da questo punto di vista sono indicative le grida di molti in piazza, quel consueto “Viva il Papa” che, consapevolmente o meno, è una grande lezione ecclesiale coerente con l’insegnamento salesiano di don Bosco ai tempi di Pio IX: “Non gridate Viva Pio IX, ma Viva il Papa! […] Vi è certa gente che vuol separare il Sovrano di Roma dal Pontefice, l’uomo dalla sua divina dignità. Si loda la persona, ma non veggo che si voglia prestar riverenza alla dignità di cui è rivestita. Dunque se vogliamo metterci al sicuro, gridiamo Viva il Papa” (Memorie biografiche di San Giovanni Bosco).

Ecco dunque, prima delle categorie, dei giudizi politici e delle simpatie o antipatie, tutti temi leciti e che possono avere senso quando il Pontificato inizierà per davvero, prima di tutto ciò c’è da guardare la presenza del Papa come un dono, al di là della sua identità. Così che anche tutte le categorie elencate rientrino in questa logica del dono e della Presenza di Cristo nella Chiesa, che non scompare al termine del Conclave ma che rimane sempre, fedele nonostante le nostre infedeltà: “Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso” (2Tm 2,13).

È tempo di festa e di preghiera dunque, per la Chiesa, per il Papa e per ognuno di noi. Habemus Papam.

