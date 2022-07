La follia viene dal passato/ Su Rai 2 il film con Sterling Jones e Ryan Carnes

La follia viene dal passato, la trama del film

Questa sera, venerdì 15 luglio, su Rai 2 va in onda alle 21.20 il film La follia viene dal passato. La trama di questa pellicola girata nel 2020 vede come protagonisti Nick e Haley, una coppia felice desiderosa di costruire una vita sempre più appagante e serena. I due vivono una cittadina molto tranquilla, abitano in una bella casa e sono finalmente in attesa del primo figlio, che aspettavano e sognavano da tanto tempo. Per Nick e Haley, quindi, sta per realizzarsi un sogno desiderato a lungo, quello di costruire una famiglia.

All’improvviso, però, viene a mancare il papà di Nick e al suo funerale è presente anche Zara, la sorellastra, che sembrerebbe sinceramente affranta dalla scomparsa dell’uomo. In realtà, dopo aver messo le mani sui beni del patrigno, architetterà un piano diabolico…

La follia viene dal passato, il cast: da Sterling Jones a Ryan Carnes

Nel cast de La follia viene dal passato troviamo attori del calibro di Sterling Jones, Ryan Carnes, Ashley Lauren Nedd, Jess Adams, Andrea Bowen, Lydia Hearst, Brando Eatont e Diora Baird. Alle regia Jake Helgren, che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore e produttore del film. Tra gli altri produttori della pellicola ci sono Autumn Federici e Stephanie Slack, mentre per quanto riguarda il ruolo di produttore esecutivo abbiamo Oliver Bachert. Musiche del film composte da Chad Rehmann, direttrice di produzione Emily Peters.

Il regista Helgren è anche produttore

Curioso, anche se non inusuale che Jake Helgren, il regista del film La follia viene dal passato, sia dietro la macchina da presa, alla produzione e alla sceneggiatura di questa pellicola. Il classe 1981 del Texas, infatti, ha ricoperto diversi incarichi in ambito cinematografico nel corso degli anni. Per quanto riguarda la sua filmografia, in rete, vengono citati prevalentemente quattro film, ovvero sia Finding Mr. Wright del 2011, Nightmare Nurse del 2016, Dashing in December e Christmas on the Menu, entrambi del 2020.

