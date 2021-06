La forma dell’acqua/ Video, su Rai 1 il film di Guillermo del Toro (oggi, 30 giugno)

La forma dell’acqua va in onda su Rai 1 oggi, 30 giugno, alle ore 21,25. La regia è del messicano Guillermo del Toro che cura anche il soggetto e la sceneggiatura. Gli interpreti sono: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Olivia Spencer, Doug Jones. Il genere è un mix tra sentimentale, fantastico, avventura e fantasia. La musica è di Alexandre Desplat. Nonostante il successo, confermato anche dai risultati agli Oscar di quell’anno, ci sono state anche delle polemiche. Sul web, soprattutto, si è parlato dei punti in comuni con un vecchio cult degli anni ’80 come Splash una sirena a Manhattan. Nonostante questo il film ha tantissimi punti di forza, tra questi un discorso sulla comunicazione che potrebbe essere studiato nelle università di tutto il mondo. La protagonista è una donna sordomuta, mentre al suo fianco troviamo un mostro marino che ha il cuore migliore di tanti uomini.

La forma dell’acqua, la trama

Il film La forma dell’acqua è ambientato nel 1962 a Baltimora in un laboratorio di sperimentazioni militari di proprietà del governo americano dove lavora Elisa, una giovane affetta da mutismo, addetta alle pulizie. Ha solo due amici: la sua collega afromericana Zelda e il suo coinquilino omosessuale Giles. La sua è una vita priva di entusiasmi, fatta di emarginazione e solitudine, sino a quando, nel luogo in cui lavora viene portata una strana creatura simile ad un anfibio dall’aspetto quasi umano.

La creatura è stata catturata in un villaggio dell’Amazzonia dove era oggetto di venerazione da parte degli indigeni del luogo, Elisa rimane subito affascinata da quella strana figura al punto che di nascosto le porta del cibo e le insegna il linguaggio dei segni nel tentativo di poter comunicare. Purtroppo, il responsabile della struttura, conduce sulla creatura degli esperimenti crudeli, ai fini di vivisezionarlo e riuscire a conoscere meglio l’apparato respiratorio, dall’altra parte c’è uno scienziato che lavora in incognito per il KGB che riceve anche lui l’ordine di uccidere lo strano essere. Lo scienziato, però, si oppone a tale ordine, in quanto vorrebbe continuare gli studi sulla creatura e cerca di convincere i suoi superiori a desistere da tale decisione. Nel momento in cui Elisa scopre quello che potrebbe essere il destino del suo nuovo amico, decide di salvarlo grazie all’aiuto di Zelda, Gil e lo scienziato.

Riescono, infatti, a portarlo a casa di Elisa e a sistemarlo nella vasca da bagno. Tra i due esseri speciali nasce un vero e proprio rapporto di amicizia fatto di complicità e intimità, ma non è tutto, la creatura possiede dei poteri curativi e ciò lo rende ancora più interessante agli occhi di Elisa.

La donna, organizza di liberarlo definitivamente al porto della città, aspettando le piogge che potessero provocare l’apertura del canale che sfocia nel mare. Purtroppo, però, il colonnello, comincia a pedinare lo scienziato perché sospetta che sia lui l’artefice della sparizione della creatura. Il finale del film è ricco di colpi di scena, in quanto, da un lato, si assiste al ferimento dello scienziato da parte dei suoi stessi capi, e dall’altra, il tentativo da parte del colonnello di salvarlo per riuscire a carpire le informazioni che gli servono. Lo scienziato è costretto a confessare la verità su Elisa e Zelda e quindi, scopre dove si trova la strana creatura. I due nuovi amici riescono a darsi addio prima di essere feriti entrambi. Grazie ai poteri curativi dell’uomo anfibio, entrambi si salvano e Elisa viene trasformata in un’anfibia affinché possano continuare a stare per sempre insieme.

