La Fortuna/ Anticipazioni ultima puntata 31 maggio: Alex riporterà il tesoro in Spagna?

Questa sera, martedì 31 maggio, alle 21.35 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata della miniserie “La Fortuna”, diretta da Alejandro Amenábar. La prima puntata, composta da i primi tre episodi, ha conquistato 2.231.000 spettatori pari al 13.3% di share. La serie è basata sul graphic novel “Il tesoro del Cigno Nero” di Guillermo Corral e Paco Roca. A sua volta il romanzo a fumetti è ispirato a una storia vera vissuta da Corral, quando ha iniziato la sua carriera diplomatica. La vicenda narrata è quella legata al caso Black Swan Project, il nome dato dalla Odyssey Marine Exploration, società statunitense, per la scoperta e il recupero di monete d’argento e d’oro dal fondo dell’oceano per un valore stimato di 500 milioni di dollari. Il ritrovamento diede il via a una battaglia legale tra Odyssey e la Spagna che rivendicava il tesoro quasi certamente proveniente dalla fregata spagnola Nuestra Señora de las Mercedes, che affondò al largo del Portogallo nel 1804. Il 27 febbraio 2012 il tesoro della nave è stato riportato in Spagna e ora si trova nel Museo Nazionale di Archeologia Subacquatica a Cartagena.

Ecco le anticipazioni della seconda e ultima puntata della miniserie “La Fortuna”. Arriva alla resa dei conti: è il momento del processo dedito a stabilire a chi spetta il tesoro ritrovato dall’esploratore Frank Wild. Alex e Lucía volano ad Atlanta per prendere parte al processo che alla fine determinerà la legittima proprietà del tesoro. L’avvocato Jonas Pierce riesce nel suo intento e vince la causa per il regno di Spagna. Successivamente Alex si dirige a Washington per coordinare l’operazione di ritorno in Spagna del preziosissimo tesoro, ma Wild non si è ancora arreso e ricorre al Congresso americano per ottenere una nuova legge in merito al diritto marittimo. Alex riuscirà a riportare il prezioso tesoro – stimato sui 500 milioni di dollari – dalla Georgia fino alla Spagna?

