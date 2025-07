Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 1 agosto 2025, Bahar si riufiuta di ascoltare Arif, Ceyda e Yeliz attaccano Sirin.

Cosa succederà nel nuovo appuntamento settimanale de La forza di una donna previsto per domani, venerdì 1 agosto 2025? Moltissimi telespettatori si chiedono cosa accadrà prima della consueta pausa del weekend. Tante saranno le novità che riusciranno come al solito a far incuriosire non poco tutti quelli che ogni fiorno seguono la soap opera turca, in onda su Canale 5 alle 17.15 da lunedì a venerdì. Nell’ultimo periodo l’orario della messa in onda ha subito diverse modifiche, i suoi affezionati fan però fanno di tutto per non perdere gli episodi.

Prima di rivelare le anticipazioni di venerdì 1 agosto 2025 ricordiamo che le puntate de La forza di una donna oltre che in televisione possono essere viste anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Ma cosa succederà domani? Arif proverà ad avere un chiarimento con Bahar, lei però sarà troppo arrabbiata e si rifiuterà di ascoltarlo. La protagonista proverà un forte risentimento anche nei confronti di Yeliz ed Enver.

Anticipazioni La forza di una donna 1 agosto 2025: Ceyda furiosa con Sirin, Hikmet prova ad ucciderla

Piril si è molto avvicinata a Bahar e non appena Suat lo scoprirà le rivolgerà duri rimproveri. Intanto Ceyda sarà molto arrabbiata con Sirin per aver colpito la sorellastra, ne parlerà con Yeliz e insieme si recheranno a casa di Hatice dove si scaglieranno duramente contro la figlia.

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna, negli episodi di venerdì 1 agosto 2025 Sirin riuscirà a chiedere aiuto e Yeliz finirà in carcere. Quando Ceyda tornerà a casa troverà Hikmet ma non avrà nessuna voglia di parlare con lui, infatti chiamerà Seyfullah a sua insaputa. La donna si precipiterà con i suoi uomini, in preda all’agitazione Hikmet proverà a gettare Ceyda dalla finestra, la Polizia riuscirà a salvarla ma finirà in manette. Piril nonostante il richiamo del padre indagherà ancora sulla prima moglie di Sarp, Hatice invece parlando con il medico scoprirà quanto è realmente grave la malattia di Bahar. Yeliz e Ceyda verranno rilasciate, la prima però sarà distrutta dopo che il marito metterà fine al loro matrimonio.

