Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà martedì 1 luglio 2025, Bahar in ansia per la scomparsa d i Doruk, Hatice la aiuta

Dopo il breve stop del fine settimana inizia una nuova settimana de La forza di una donna e saranno tante le novità che cattureranno l’interesse dei suoi tantissimi fan. Da oggi ci sarà un piccolo cambiamento relativo alla messa in onda su Canale 5, non più alle 14.45 ma alle 15.10, dopo la nuova dizi turca che approderà da oggi sul piccolo schermo al posto di Tradimento,’Forbidden fruit’. In molti si stanno chiedendo cosa accadrà nei prossimi episodi, alcuni spoiler si lasciano sfuggire interessanti dettagli.

Stando alle anticipazioni relative alla puntata de La forza di una donna che verrà trasmessa domani, martedì 1 luglio 2025, Doruk vedrà un volantino su un cane che si è smarrito e resterà molto colpito. Il bambino deciderà di scappare dalla scuola per ritrovare l’animale ma non riuscirà ad orientarsi. Finito nella folla di un mercato non riuscirà più a capire dove andare e si perderà.

La forza di una donna, anticipazioni 1 luglio 2025: Bahar e Hatice cercano Doruk

Saranno momenti pieni di paura e disperazione per Bahar quando scoprirà che il figlio è scappato dalla scuola. Gli spoiler rivelano che in preda alla preoccupazione la donna inizierà subito a cercarlo. Davanti al laboratorio incontrerà la madre e la metterà al corrente della scomparsa di Doruk.

Hatice sembrava essere decisa a prendere le distanze dalla figlia e dai suoi nipoti per proteggere Sirin, ma non appena scoprirà cosa è successo aiuterà Bahar a cercare il piccolo Doruk. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che nell’episodio di martedì 1 luglio 2025 a Bahar verrà in mente un simile episodio, in quella occasione non riuscivano a trovare Nisan e Sarp riuscì a trovare la figlia cantando la sua canzone preferita.

