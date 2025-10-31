Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 1 novembre 2025, Münir ha fatto il doppio gioco? Sarp lo minaccia.

Bahar e la sua famiglia vivranno momenti pieni di paura e tensione nei prossimi episodi de La forza di una donna. L’amata soap opera turca va in onda anche il sabato su Canale 5, però alle 14.30 invece che alle 16.05. Come sempre saranno moltissime le persone che si piazzeranno davanti alla televisione per non perdere le vicende dei protagonisti. Di recente Sirin ha scoperto da Suat che gli uomini di Nezir volevano rapire la sorella e i suoi figli, Sarp però è arrivato prima di loro e li ha portati in salvo.

Per proteggere la sua prima moglie e i loro figli Sarp li porterà in una casa di montagna e apprenderà da Munir che Yeliz è stata uccisa in modo accidentale dagli uomini e Nezir. Cosa succederà nell’episodio de La forza di una donna che verrà trasmesso domani, sabato 1 novembre 2025? Sul web sono già trapelati alcuni spoiler che di sicuro cattureranno non poco l’attenzione dei fan.

Anticipazioni La forza di una donna 1 novembre 2025: Munir ha fatto il doppio gioco? Ceyda pensa a Yeliz

Per evitare che Bahar resti turbata per la terribile notizia, Sarp deciderà di non dirle ancora nulla in merito alla morte dell’amica. I quattro arriveranno finalmente nel rifugio ma dovranno fare i conti con importanti difficoltà. Il motivo? Nella casa di montagna non troveranno né provviste né il riscaldamento, non sarà quindi affatto semplice vivere.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che nella puntata di domani, sabato 1 novembre 2025, Sarp inizierà a pensare che Munir possa averlo ingannato infatti lo chiamerà per minacciarlo. Intanto Arif, Enver e Hatice non sono sicuri che Bahar i suoi figli siano davvero al sicuro ed è per questo che saranno preoccupato. Ceyda, invece, non potrà fare a meno di pensare a Yeliz dopo che è stata uccisa.

