La nuova dizi turca, La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.45 sta conquistando l’attenzione di moltissimi telespettatori. Quella di Bahar è una storia davvero commovente e in molti si chiedono quali saranno le prossime vicende, per lei ci sarà presto una rinascita o dovrà affrontare altre problematiche? Nella nuova settimana non mancheranno i colpi di scena che spesso lasceranno i fan senza parole.

Anticipazioni Beautiful, 10 giugno 2025/ La decisione di Eric spiazza tutti, il Forrester rassicura Donna

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di domani, martedì 10 giugno 2025, Yeliz farà alcune domande a Bahar su Sarp e lei per la prima volta deciderà di confidarsi con l’amica. Le racconterà cosa è accaduto a suo marito e subito dopo si lascerà sfuggire un’altra rivelazioni, cioè che non si fida affatto delle notizie pubblicate sui giornali.

La notte nel cuore, cambio programmazione: la soap si ferma ad agosto/ Cosa c'è dietro la scelta di Mediaset

La forza di una donna, anticipazioni 10 giugno 2025: i disegni di Sirin preoccupano Hatice

Sono ancora molti i dettagli che devono emergere sulla dizi turca che sta incuriosendo sempre di più coloro che la guardano, in televisione oppure in streaming sul sito Mediaset Infinity. I telespettatori si chiedono soprattutto cosa ci sia dietro la morte di Sarp perché dalle poche immagini che sono state mostrare sembra chiaro a tutti che non sia semplicemente caduto dal traghetto.

Intanto Hatice continuerà ad essere molto preoccupata nell’episodio di martedì 10 giugno 2025. Il motivo? Perché dopo aver visto i disegni di Sirin nella sua stanza teme che la figlia stia nascondendo un’inquietante verità. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Hikmet minaccerà di nuovo Bahar, la possibilità che la moglie lo tradisca lo tormenta ed è per questo che le chiederà di spiarla.

Anticipazioni Tradimento, prossima puntata 9 giugno 2025/ Bacio tra Oltan e Ipek, Mualla si arrende con Oylum

Bahar torna a casa e scopre che Nisan è sparita

Cosa dovranno aspettarsi, invece, i telespettatori nel primo appuntamento settimanale in onda oggi? Gli spoiler svelano che per non andare a scuola Nisan fingerà di stare male, anche se non sarà affatto tranquilla Bahar dovrà quindi lasciarla a casa da sola.

Quando Bahar si recherà a scuola per prendere Doruk incontrerà il signor Musa con il figlio Bora, a causa dell’assenza della madre alla lettura delle poesie sarà molto deluso e amareggiato. Non appena torneranno a casa scoprirà che la figlia è sparita, tantissima sarà la paura ma fortunatamente la bambina si troverà insieme a Simit al parco per fare una passeggiata.