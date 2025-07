Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 10 luglio 2025, Enver chiede scusa a Bahar, lei è molto arrabbiata.

Le trame de La forza di una donna diventano sempre più interessanti e conquistano quotidianamente l’attenzione di moltissimi telespettatori, questi si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate. La soap opera turca da qualche giorno ha cambiato orario, adesso viene trasmessa su Canale 5 alle 15.45, sempre da lunedì a venerdì. Volete scoprire qualche intrigante spoiler? Sul web sono trapelate alcuen anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, giovedì 10 luglio 2025.

Cosa succederà ai protagonisti de La forza di una donna? Stando alle anticipazioni Sirin con i suoi genitori farà finta di aver dimenticato Sarpò. Per convincerli presenterà Levent come suo fidanzato, tra loro però non c’è nulla. Prima di scoprire altri dettagli ricordiamo che tutti gli episodi, oltre che in televisione, possono essere visti anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

La forza di una donna, anticipazioni 10 luglio 2025: Bahar piena di rabbia, Ender le chiede scusa

Dopo aver letto i messaggi sul telefono del marito Bahar si è convinta che l’uomo la tradiva. Gli spoiler rivelano che nell’episodio di domani proverà sempre più rabbia e rancore nei confronti di Sarp pensando che avesse un’altra donna mentre erano sposati e costruivano insieme la loro famiglia.

Le anticipazioni de La forza di una donna svelano altri dettagli sulla puntata di giovedì 10 luglio 2025. Cosa accadrà? Enver ripenserà ai nipoti e proverà a riavvicinarsi, chiederà anche scusa a Bahar per la sua assenza. Lei sarà molto arrabbiata con il patrigno, infatti gli rinfaccerà il fatto di aver assecondato la sua famiglia invece di sostenerla.

