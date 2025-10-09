Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà venerdì 10 ottobre 2025, Enver non trova Arif nel locale, pensano che sia stato rapito.

A La forza di una donna la situazione al momento è molto delicata, per molto tempo Arif è rimasto al fianco di Bahar e la loro vicinanza lo ha fatto innamorare. Quando si è trasferita nel quartiere non era molto cortese con lei ma dopo poco tempo ha iniziato ad aiutare sia lei che i suoi figli diventando una presenza fissa nella loro vita. Ha supportato e aiutato la protagonista anche quando stava male, alla fine ha trovato il coraggio di chiederle di sposarlo.

Bahar sembrava propensa ad accettare di trascorrere la sua vita con Arif, il comportamento della figlia però le ha fatto capire che non era pronta ad accettare un cambiamento così importante ed è per questo motivo che ha preferito restituirgli l’anello. La donna ha poi fatto una scoperta che l’ha sconvolta, ha rivisto il marito Sarp. Anche lei adesso sa che non è morto a causa dell’incidente e si è molto arrabbiata con i suoi cari per averglielo tenuto nascosto.

Anticipazioni La forza di una donna 10 ottobre 2025: Ceyda pensa che Arif sia stato rapito

Anche Enver ha instaurato un bel legame con Arif, dopo quello che è successo deciderà di andarlo a trovare nel suo locale ma lui non sarà lì. Il sarto però noterà che nel negozio ci sono gli effetti personali dell’uomo, il bancone invece è sporco di sangue.

Nella puntata de La forza di una donna che andrà in onda su Canale 5 domani, venerdì 10 ottobre 2025 alle 16.05, Enver visibilmente preoccupato racconterà tutto agli altri. Le anticipazioni rivelano che Ceyda sarà convinta del fatto che Arif sia stato rapito dagli uomini di cui loro sospettavano. A quel punto, per salvare Arif, Peyami organizzerà un gruppo armato.

