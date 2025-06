Le vicende de La forza di una donna stanno appassionando sempre di più i telespettatori. La nuova soap opera turca dovrebbe sostituire Tradimento durante la pausa estiva e in molti non vedono che approdi su Canele 5 con un doppio episodio, da lunedì a venerdì alle 14.45. Per molte persone durante l’estate è più difficile seguire programmi e fiction sul piccolo schermo, potranno però recuperare ogni puntata in qualsiasi momenti in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Intanto, scopriamo cosa succederà nell’episodio de La forza di una donna che i telespettatori vedranno domani, mercoledì 11 giugno 2025. Le anticipazioni si lasciano sfuggire qualche interessante dettaglio per coloro che non hanno voglia di aspettare la messa in onda per saperne di più. Cosa succederà? Enver andrà a trovare Bahar e i suoi figli e trascorrerà insieme a loro momenti felici.

La forza di una donna, anticipazioni 11 giugno 2025: Hatice va all’Università e scopre che…

Enver spera che possa tornare il sereno nella loro famiglia, chiacchierando con Bahar confesserà che sarebbe davvero felice se vivessero tutti nella stessa casa. Il rancore che però lei prova nei confronti della madre è ancora troppo forte, infatti non sembra essere affatto propensa ad avere una riconciliazione con la donna.

Intanto Hatice, spinta dalla preoccupazione che prova nei confronti della figlia a causa dei suoi ossessivi e inquietanti disegni, deciderà di recarsi all’università nell’episodio di mercoledì 11 giugno 2025. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna la madre di Bahar parlerà con un professore e dopo aver appreso alcune informazioni inizierà a capire le difficoltà della figlia legate al passato. La donna non potrà fare a meno di pensare al fatto che avrebbe potuto evitare degli errori che ha commesso.

Bahar si apre con Yeliz, Hikmet le ordina di controllare la moglie

Nella puntata di oggi Bahar si lascerà sfuggire alcune rivelazioni su Sarp durante una chiacchierata con Yeliz, per la prima volta si confiderà con l’amica e le dirà che non si fida di tutto quello che riportano i giornali. Nel frattempo Hatice sarà molto preoccupata dopo aver trovato alcuni disegni nella stanza di Sirin.

Gli spoiler de La forza di una donna rivelano che la madre di Bahar inizierà ad avere dei dubbi sulla figlia, si chiederà infatti se stia nascondendo qualcosa. Intanto Hikmet minaccerà di nuovo Bahar, le ordinerà di controllare i movimenti di sua moglie per lui perché teme che lei possa tradirlo.