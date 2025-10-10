Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà sabato 11 ottobre 2025, Arif riesce a tornare a casa dopo il tradimento, Bahar sconvolta.

Saranno attimi di grande apprensione per i protagonisti de La forza di una donna per la scomparsa di Arif. Enver non trovandolo nel suo locale e vedendo il bancone macchiato di sangue non ha potuto fare a meno di preoccuparsi, Ceyda si è detta convinta che siano stati gli uomini che spiano Bahar a rapirlo. Nella puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, sabato 11 ottobre 2025, la donna insieme a Peyami e Suleyman si recheranno nella casa in cui stanno vivendo Ohran e Cevat ma sarà del tutto inutile.

Loro erano convinti che avrebbero trovato Arif invece non c’era nessuno nell’appartamento. Stando alle anticipazioni de La forza di una donna nell’episodio di sabato 11 ottobre 2025 l’uomo si troverà ancora insieme a Ohran e Cevat, i due dopo averlo picchiato brutalmente lo abbandoneranno nel bosco. Trovandolo per strada un camionista gli offrirà un passaggio e grazie al suo aiuto riuscirà a tornare a casa.

Anticipazioni La forza di una donna 11 ottobre 2025: Bahar turbata quando vede Arif, pensa che sia colpa sua

Quando Bahar rivedrà Arif dopo il rapimento apparirà non poco turbata a causa delle sue condizioni, si sentirà tremendamente in colpa per quello che gli è successo perché è convinto che c’entri Sarp con l’aggressione. Intanto, Doruk e Nisan sentendo parlare Suleyman e Yusuf scopriranno che Arif è stato picchiato.

Nell’episodio de La forza di una donna che verrà trasmesso sabato 11 ottobre 2025 su Canale 5 il piccolo Doruk chiederà a Bora se può restituirgli il peluche che gli aveva regalato. Stando alle anticipazioni Ceyda inizierà il nuovo lavoro come babysitter ma dovrà fare i conti con un inaspettato problema. Cos’altro accadrà? Sarp farà visita ad Enver e Hatice per discutere di importanti questioni.

