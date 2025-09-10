Le anticipazioni de La forza di una donna svelano cosa succederà giovedì 11 settembre 2025, Hatice vuole che Enver torni a casa, Piril ripensa al passato.

Da pochi giorni su Canale 5 sta andando in onda la seconda stagione de La forza di una donna, a che ora? Alle 15.45. Questa settimana la soap opera turca non si fermerà durante il weekend, verranno infatti trasmessi due episodi sia sabato che domenica alle 14.30, una novità che ha entusiasmato non poco i suoi tantissimi fan. Sono ancora tante le cose da scoprire ma pian piano verranno a galla, i telespettatori continuano a chiedersi cosa sia realmente successo a Sarp e la verità sembra essere sempre più vicina.

Intanto, sul web sono trapelate intriganti spoiler che svelano alcuni dettagli in merito alla puntata che andrà in onda su Canale 5 domani, giovedì 11 settembre 2025. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Doruk si sveglierà all’improvviso e cercherà Sarp, avvenimento che spingerà Bahar a rivelare la verità ai suoi figli, cioè che il padre è morto e non potrà più tornare da loro. Il bambino però continuerà ad essere certo di averlo visto.

Anticipazioni La forza di una donna 11 settembre 2025: Piril ricorda come ha conosciuto Sarp

Da un po’ di tempo Enver e Hatice vivono separati, lei chiederà al marito di tornare a vivere nella loro casa non appena starà bene e verrà dimesso dall’ospedale. Per cercare di convincerlo gli prometterà di non abbandonare Bahar, parole che faranno ingelosire non poco Sirin.

Nell’episodio di giovedì 11 settembre 2025 Hatice si recherà a casa di Bahar per aiutare le ragazze a completare l’ordine delle camicie. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che poco dopo arriverà anche Arif a casa della protagonista per comunicare una novità, di che si tratta? Abbas è stato buttato fuori dal paese. Nel frattempo Piril ricorderà la notte in cui lei e Sarp si sono conosciuti. Cosa è accaduto? L’uomo era stato ritenuto responsabile della morte di Mert, l’ex di Piril.

