Andrà in onda domani, giovedì 12 giugno 2025 su Canale 5 alle 14.45, la penultima puntata della settimana de La forza di una donna. Molti telespettatori si stanno chiedendo cosa accadrà nella nuova soap opera turca che sta conquistando un notevole successo in termini di ascolti. Alcuni dettagli sono già trapelati sul web grazie alle anticipazioni, queste rivelano che scoppierà una nuova lite a scuola.

Anticipazioni Beautiful, 12 giugno 2025/ Eric vuole organizzare un grande evento per la sua famiglia

Sarà Bora a provocare il litigio nell’episodio di domani e questo farà scoppiare l’ennesima discussione tra Jale e Musa, in una delle precedenti puntate sono già emersi i loro conflitti ed è stato chiaro a tutti che la coppia non ha più un rapporto sereno. Nonostante siano passati anni lei non riesce ancora a sentirsi a suo agio nel ruolo di madre, rivelerà al marito di volere il divorzio.

Come finisce The Family 2 e quando? Anticipazioni ultime puntate: due morti choc/ Aslan accusato di omicidio

La forza di una donna, anticipazioni 12 giugno 2025: Bahar becca la vicina con Yusuf, Hatice fa i conti col passato

Più volte Hikmet ha minacciato Bahar, ha paura che la moglie lo tradisca ed è per questo che le ha chiesto di spiarla per conto suo. Le ha anche detto che se dovesse scoprire che lei ha visto entrare degli uomini in casa mentre lui non c’era e non glielo ha riferito farà uccidere sia lei che i suoi figli.

Bahar vedrà Yusuf, il suo padrone di casa, entrare a casa della sua vicina. I due hanno una relazione clandestina, Ceyda però chiederà al suo amante di sfrattare la sua inquilina perché ha paura che possa rivelare quello che ha visto a suo marito. Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Doruk e Nisan nell’episodio di giovedì 11 giugno 2025 trascorreranno un po’ di tempo con i nonni. Hatice però non sembrerà molto felice, il riavvicinamento alla figlia infatti farà tornare a galla vecchie ferite.

Anticipazioni The Family, puntata 11 giugno 2025/ Aslan e Devin scoprono chi ha ucciso Ergun: non è Hulya!

Enver fa visita a Bahar, Hatice in preda alla preoccupazione

Enver farà visita a Bahar e i suoi figli nell’episodio di oggi e trascorrerà splendidi momenti insieme a loro, alla donna infatti dirà che sarebbe bello vivere tutti insieme nella stessa casa. Intanto Hatice si recherà all’Università, apparirà ancora molto preoccupata per gli ossessivi disegni di Sirin.

La madre di Bahar parlerà con un professore della figlia e riuscirà a comprendere alcune sue difficoltà che sono legate al passato. Stando agli spoiler de La forza di una donna Hatice si renderà anche conto degli sbagli che avrebbe potuto evitare.